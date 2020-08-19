必勝客關300店，它卻招聘2萬員工！達美樂如何從被罵難吃，翻身外送專家

摘要 1.披薩連鎖店必勝客（Pizza Hut）最大特許經營商NPC International於上個月向法院申請破產保護，將關閉300間必勝客分店；其競爭對手達美樂（Domino's）反而在逆勢下大規模加雇2萬多人處理激增的訂單。 2.達美樂靠著熟悉外送領域的優勢，在疫情期間打下漂亮的一仗。

COVID-19疫情在美持續肆虐，餐飲業受到巨大衝擊。《福斯商業》（Fox Business）報導，必勝客最大特許經營商NPC International於上個月向法院申請破產保護，將關閉300間必勝客（Pizza Hut）分店。

反觀其競爭對手披薩連鎖店達美樂（Domino's）披薩銷量大增，還在逆勢下大規模招聘2萬多人處理激增的訂單。

達美樂做了什麼，在疫情期間和必勝客分出明顯的勝負？

達美樂早就是外送領域的「專家」

《富比士》（Forbes）指出，達美樂的成功很大程度與該公司長期經營外送服務有關，導致它在疫情間，毋需倉促應對突然暴增的外送訂單。

巴魯克學院齊克林商學院（Zicklin School of Business）教授李珊（Shan Li）告訴《財富》（Fortune）：「達美樂是外送領域的專家，與其他披薩連鎖店相比，他是唯一靠自己的能力送餐的公司，不需要倚靠UberEats等第三方平台。」

披薩連鎖店達美樂以及其外送員。美聯社

達美樂在外送上下的功夫不容小覷，例如它領先群雄的獨門絕技：「熱點外送」。達美樂首創無地址外送，也就是消費者不需要提供完整住址，無論你在海邊、公園還是路邊停車場，從達美樂App下單，程式判斷顧客定位，就能將披薩送至附近「熱點」，讓客人就近取餐。這項功能在需要大量路邊無接觸取餐的疫情期間，為達美樂帶來許多客人。

另外，達美樂在數位化訂餐上也全面升級，致力於解決過去人們叫披薩的痛點。像是在訂餐App中，讓客人可以創建朋友和家人的群組，當餐點抵達時，會通知所有人，訂餐人就不用死守門口；達美樂也在外送車上加裝全球定位系統（GPS），讓消費者追蹤送餐進度，解決「不知道要等多久」的焦慮感。

疫情期間許多消費者選擇居家抗疫，減少社交接觸，達美樂扎實的外送基礎，帶領該公司成長，以內用門市為主要經營模式的必勝客，勢必要改變策略。NPC這次關閉的300間店面，就多半是不提供外帶，只能內用的門市，好釋出更多資金投入外送以及線上訂單。

維持新鮮感！達美樂從未停止開發新產品

根據《富比士》，十幾年前，達美樂披薩的味道曾在社群媒體上遭到嚴厲批評，該公司選擇公開認錯，在廣告中與顧客進行對話，也成立網站，讓客戶提供收到披薩時的照片，接受各種反饋，從這些意見中，達美樂廚師重新調配多種面餅、醬料及起司，反覆嘗試各種組合，設計新菜單。

另外，達美樂的外送強項也替披薩加分，也許口味上不是最頂尖，但快速高效的外送，讓披薩送到顧客家時，還熱騰騰的，自然讓美味程度提升。

達美樂的菜單也不斷更新，該品牌還增加三明治和義大利麵等品項，刺激午餐消費，多樣化的菜單可以吸引到披薩愛好者以外的客群。

（參考來源：Fox Business、Forbes、Fortune）

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