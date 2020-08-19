台積電ADR周二跌近1% 仍有高於台北8%溢價

台積電ADR周二跌近1% 較台股仍有8%溢價

台積電ADR（TSM）周二跌近1%，收79.41美元，較台北交易股票溢價8%。費城半導體指數跌0.6%。

美股標普500指數周二創下收盤紀錄，完全收復新冠疫情爆發導致2月崩盤以來的全部失土，而且從3月下旬的低點迄今已上漲52%。

道瓊工業指數下跌66.84點，跌幅0.2%，至27,778.07點；標普500指數上漲7.79點，漲幅0.2%，至3,389.78點；那斯達克指數漲81.12點，漲幅0.7%，報11,210.84點。

台灣加權股價指數昨天跌83.97點收12,871.14點。台積電跌0.5%，收433.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 66.99 -0.87 67.00 -0.02

中華電 CHT 108.30 -0.49 109.00 -0.64

台積電 TSM 467.65 -0.97 433.00 8.00

聯電 UMC 23.56 -1.23 24.10 -2.26

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價