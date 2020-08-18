CEO狂賣持股 美股漲勢警訊

美股多頭氣勢如虹，不少股價在新冠肺炎疫情期間創歷史新高，美股標普500指數自3月23日觸底以來，迄今已飆升51％，但有跡象表明，部分美企的執行長、企業高層及大股東對美股漲勢有疑慮，紛紛出脫持股。

根據投資研究公司TrimTabs的數據，自5月初以來，內部人士已經脫手價值逾500億美元的股票，且8月出售規模可能連續第三個月超過150億美元。內部人士出脫持股的速度，為2006年以來最快。

這些執行長、企業高層急賣股票，可能是美股漲勢的警訊，原因是內部人士通常比一般投資人更了解公司實際營運。

定量投資研究公司Chaikin Analytics創辦人查金（Marc Chaikin）說，今年股價漲翻天的製藥巨頭雷傑納隆藥廠（Regeneron）和繪圖晶片大廠輝達（Nvidia），內部人士都大舉出售持股。

Bleakley Advisory Group分析師Peter Boockvar表示：「股市情緒非常高漲，股價偏高，這種狀態可能保持一段時間。企業高層看到充滿挑戰的經商環境，但股市又出現急劇反彈，內部人士顯然認為這是套現的時機。」

DataTrek Research創辦人Nicholas Colas表示，企業高管可能選擇套現，以持有適量的現金流，預防被解僱的情況發生，「這些是真正做出經濟決策的人們，他們也許實際上只是在搞清楚自己的個人資產負債表。」