影／亞利桑那遭沙塵暴襲擊 吹垮牛舍、能見度幾乎零

16日一場驚人的沙塵暴襲擊美國亞利桑那州（Arizona），美國氣象局更發布危險警報，當地能見度幾乎為零，甚至將牛舍吹垮。

據路透報導，在亞利桑那州的卡薩格蘭德（Casa Grande），當地民眾拍下驚人的沙塵暴畫面，一座農場被狂風砂石肆虐，牛群深陷在沙塵裡，突然一陣大風嚇得牠們到處逃竄，牛舍最後甚至倒塌，所幸並無人傷亡。

另外一段畫面則是來自埃洛伊（Eloy）地區，影片中可見度幾乎為零，一名駕駛拍下他在車內的畫面，天空呈現橘色，視線相當模糊。駕駛表示當天風暴持續了將近30分鐘，當地媒體表示16日當天鳳凰城（Phoenix city）氣溫，飆升至攝氏46度，加速生成了沙塵暴。