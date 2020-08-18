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影／亞利桑那遭沙塵暴襲擊 吹垮牛舍、能見度幾乎零

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
在亞利桑那州的卡薩格蘭德（Casa Grande），當地民眾拍下驚人的沙塵暴畫面，一座農場被狂風砂石肆虐。路透社
在亞利桑那州的卡薩格蘭德（Casa Grande），當地民眾拍下驚人的沙塵暴畫面，一座農場被狂風砂石肆虐。路透社

16日一場驚人的沙塵暴襲擊美國亞利桑那州（Arizona），美國氣象局更發布危險警報，當地能見度幾乎為零，甚至將牛舍吹垮。

據路透報導，在亞利桑那州的卡薩格蘭德（Casa Grande），當地民眾拍下驚人的沙塵暴畫面，一座農場被狂風砂石肆虐，牛群深陷在沙塵裡，突然一陣大風嚇得牠們到處逃竄，牛舍最後甚至倒塌，所幸並無人傷亡。

另外一段畫面則是來自埃洛伊（Eloy）地區，影片中可見度幾乎為零，一名駕駛拍下他在車內的畫面，天空呈現橘色，視線相當模糊。駕駛表示當天風暴持續了將近30分鐘，當地媒體表示16日當天鳳凰城（Phoenix city）氣溫，飆升至攝氏46度，加速生成了沙塵暴。

國家氣象局（National Weather Service）也向亞利桑那州發布危險警報，直到沙塵暴削弱才解除警報。

16日一場驚人的沙塵暴襲擊美國亞利桑那州（Arizona），美國氣象局更發布危險警報，當地能見度幾乎為零。路透社
16日一場驚人的沙塵暴襲擊美國亞利桑那州（Arizona），美國氣象局更發布危險警報，當地能見度幾乎為零。路透社

沙塵暴 氣象局 砂石

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