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疫情拖累日本經濟 第二季GDP崩7.8%

世界日報 / 編譯中心╱綜合17日電
衰退破天荒 日本GDP Q2崩7.8% 美聯社
衰退破天荒 日本GDP Q2崩7.8% 美聯社

日本政府17日表示，第二季國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮7.8%，按年率計算為負成長27.8%，創史上最糟表現，主因是新冠病毒疫情導致4月及5月經濟活動陷入停擺。日本經濟已經連三季負成長，今年首季季減0.6%，年減率則為2.2%。

紐約時報報導，日本經濟受到提高消費稅、中國需求放緩及去年秋天發生的一系列自然災害影響，今年第一季新冠肺炎疫情剛發生時，就因連續兩季負成長成為主要國家中首個正式陷入衰退的經濟體。疫情更導致日本出口暴跌，並摧毀旅遊業。

日本總合研究所經濟學家成瀨道紀說，這場疫情對經濟的總體影響幾乎跟2008年金融危機相同，當年金融危機期間情況是慢慢變糟，這次是迅速轉壞。

日本上季經濟放緩情況嚴重，美國和英國更糟，美國經濟上季萎縮9.5%，英國則萎縮20.4%，是全歐洲最慘。

有跡象顯示，日本經濟可能已告別最糟情況。4月與5月日本宣布全國進入緊急狀態遏制疫情，造成經濟損失。日本雖未實施全面封鎖，但民眾自主居家避疫導致經濟活動大減。第二季末尾，規模約為日本GDP四成的刺激計畫開始顯現效果，有助降低失業率與破產率。該計畫包含現金發放與零利率貸款。

不過，東京日生基礎研究所經濟研究部主任齋藤太郎表示，即使在最佳狀況下，復甦之路也很漫長。他說，疫情讓未來充滿不確定，但預料日本經濟至少要三年才能恢復疫情爆發前水平。

日本經濟 疫情 英國

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