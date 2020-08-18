美國加碼封殺華為  38子公司列黑名單

（德國之聲中文網）為阻止華為藉第三方取得美國芯片，美國商務部周一（17日）宣布擴大5月時對華為的限制，要求半導體廠商凡包含美國技術和軟件研發制造，都要獲美國政府許可，才可以供應華為及其附屬公司購買中縣丶中途轉運或使用，修訂即時生效。

商務部產業安全局（BIS）也進一步把該公司在21個國家的38家關聯公司列入黑名單，包括在香港丶北京丶新加坡丶柏林等的雲端業務部門，這些公司在進行有關出口管制時，交易前須獲美國政府發出許可證。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中表示，華為及其關連公司為了實現中共的政策目標，竭力取得美國公司開發或生產的半導體，藉第三方運作掌控美國技術，削弱美國國家安全及外交政策利益；新措施旨在堵塞漏洞，切斷該公司獲取商用晶片的渠道。

華為對此沒有置評，但該公司一直否認從事中國間諜工作。中國外交部曾表示，美國此舉旨在打壓中國高技術企業和華為。

華為自去年5月首次被列入黑名單後，已有152間子公司在名單上。華為消費者業務CEO余承東上周證實，台積電9月15日後將不再供貨，「我們只做了芯片的設計，但沒搞芯片制造，是我們非常大的一個損失」。

特朗普：不與使用華為國家分享情報

美國總統特朗普多次指華為從事間諜活動，他周一接受福克斯新聞訪問時說，不希望華為設備在美國出現，「因為他們在監視我們」，又強調美國不會與使用華為設備的國家分享情報。

美國國務卿蓬佩奧同日在推特發文形容，進一步限制華為取得美國科技及美國公民的個人資料等，「對華為和專制的中國共產黨造成直接打擊」。

與此同時，華府預告繼Tiktok後，當局將打擊更多中國應用程式。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周一表示，總統特朗普特別關注收集個人信息及可能構成國安風險的中國公司。

特朗普上周六（15日）曾表示，「正在考慮」制裁中國科技巨頭阿裡巴巴在美國的業務。

美國國務院8月5日宣布擴大「乾淨網絡」（Clean Network）行動，將清理電信商丶應用程式商店丶應用程式丶雲端儲存服務及電纜等5個領域，以保障美國公民及企業的敏感信息。蓬佩奧點名華為丶中國移動丶百度丶阿裡巴巴丶騰訊等，又形容Tiktok及WeCaht為「重大威脅」丶「充當中共內容審查的工具」。

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