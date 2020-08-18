巴菲特買進金礦股提振金價 油價、銅價走高

投資人對經濟復甦感到樂觀，推動油價周一升至5個月高點，銅價也因庫存減少而上漲。巴菲特買入金礦股的消息提振金價走高。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價躍升至5個月高點

油價周一躍升至5個月高點，追隨美國股市走高，投資人對經濟復甦可能即將到來的樂觀情緒提振了石油需求將會增強的希望。

有跡象表明，受到疫情打擊最嚴重的美國部分地區情況可能正在改善，進一步增強信心；佛羅里達的新增病例降至6月以來最低，亞利桑那州報告的新增病例也為兩個月以來最少。

9月交割的西德州中級原油（WTI）上漲88美分，收於每桶42.89美元，為3月5日以來最高收盤。10月交割的布蘭特原油上漲了57美分，至每桶45.37美元

●黃金攀升，受巴菲特買入金礦股提振

黃金上漲，此前公佈的數據顯示巴菲特的波克夏投資了金礦股。

世界第二大金礦商Barrick勁升12%，此前公佈的數據顯示，截至第2季度末波克夏買進該公司2090萬股股票。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali通過電話表示，「對黃金和白銀的需求仍然很大，尤其是散戶賬戶」 「我們正處於狂熱狀態，因此這則（巴菲特）新聞幫助說服更多投機客加碼黃金，」

在紐約市場，現貨金價漲2.1%至每英兩1,985.83美元。金價今年已上漲30%以上，本月初曾達到創紀錄的2,075.47美元。

●基本金屬：鋅價收於1月份以來最高點

鋅價收在1月以來最高價位，因為中國增加金融流動性以支持經濟復甦走入正軌。

中國央行周一對本月到期的中期借貸便利操作(MLF)一次性續作7000億元人民幣，雖然中國比其他國家更早從新冠疫情引發的衰退中復甦，但上周公佈的數據仍引發市場對部分經濟領域的擔憂。消費成長落後於工業產出。

銅價上漲，因倫敦金屬交易所全球倉庫網絡的銅庫存跌至2008年以來最低水準。

LME鋅期貨漲3.1％，結算價報每噸2,442美元，為1月21日以來最高收盤價。LME鎳漲1.6％，銅漲1.2％。