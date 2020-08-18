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台積電ADR周一漲2.3% 溢價拉大為8.6%
台積電ADR（TSM）周一收漲2.3%，收80.19美元，較台北交易股票溢價拉大為8.6%，費城半導體指數漲1.2%。
那斯達克綜合指數周一再創新高，和標普500指數都受到晶片製造商輝達（Nvidia）和其他科技股的提振。
標普500指數上漲9.14點，漲幅0.3%，收3381.99點，僅比2月新冠肺炎疫情肆虐金融市場前創下的歷史點低幾點。最近幾日，標普500指數屢次逼近紀錄高點，但均未創出收盤新高。
台灣加權股價指數昨天漲160.65點收12,956.11點。台積電漲1.9%，收435.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 67.58 +1.32 68.40 -1.19
中華電 CHT 108.84 +0.24 108.50 0.31
台積電 TSM 472.29 +2.27 435.00 8.57
聯電 UMC 23.85 +2.27 24.15 -1.23
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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