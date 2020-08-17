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美擴大限制華為取得晶片管道 且臨時通用許可證將到期

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國政府限制中國大陸電信供應商華為使用美國技術，國務卿龐培歐17日發布聲明指出，採取措施進一步限制華為，禁止華為通過替代晶片生產和現成晶片的供貨管道，規避美國法律。

龐培歐表示，華為一直在規避美國所實施的限制；美國國務院強烈支持商務部擴大「外國直接產品規定」，進一步限制華為。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受福斯商業新聞台訪問時表示，華為正在透過第三方取得晶片，新規定明確禁止華為使用美國的軟體或製造設備，且需要獲得許可。

路透報導，不具名商務部官員指出，美國政府正在透過法令涵蓋禁止華為公司透過第三方公司購買現成設計。

美國商務部今年5月已宣布，禁止華為在沒有特殊許可的狀況下，取得含有美國技術的半導體。路透報導，美國商務部去年5將華為列入出口管制實體清單後，已有152家相關企業被列入清單。

龐培歐17日聲明指出，商務部還將38家華為子公司列入出口管制實體清單，這些清單將限制外國公司接受來自美國的特定敏感技術，且讓華為的臨時通用許可證到期。

「美國政府提供一些時間，讓與華為往來，受商務部禁令影響的美國公司與個人（主要是華為客戶），能找到資源和替代服務，以要求這些他們終止和華為的所有業務，現在時間到了。」龐培歐表示。

龐培歐表示，美國將持續限制華為及其相關企業，對美國實施出口，藉以威脅美國的國家安全與國際穩定，並敦促美國的盟友與夥伴加入。

龐培歐 半導體 國務院

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