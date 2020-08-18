氣候變遷 亞洲經濟隱憂浮現

麥肯錫全球研究所發表的報告指出，東南亞「新興亞洲」與南亞「邊境亞洲」地區正面臨氣候的重大變遷，洪水、乾旱、強烈颱風等天然災害頻仍，以及溫度與濕度持續上升，所承受的衝擊可能比世界其他地區更為嚴重。

「新興亞洲」包括柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國及越南，「邊境亞洲」涵蓋南亞的孟加拉、印度與巴基斯坦。

報告估計，亞洲由於氣溫及濕度升高，使戶外工作時間縮短，到2050年時平均每年國內生產毛額（GDP）可能因此損失2.8兆～4.7兆美元，相當於該地區GDP的8%～13% 。

報告預估，屆時印尼發生極度降雨的機率將比現在提高三至四倍；越南胡志明市將因為洪災使每年基礎設施受損約5億～10億美元，連帶損失將達到15億～85億美元。

報告也列出極端氣候對「邊境亞洲」國家的潛在衝擊，「我們估計到2050年時，邊境亞洲區5億～7億人每年約有20%的機率可能遭遇熱浪侵襲」。

由於海平面升高，海岸地區洪災已成為全球的重大風險，麥肯錫的報告預估，未來可能對沿岸地區造成數兆美元的財產損失；洪災不僅摧毀基礎設施，有時還會汙染飲用水源。

報告也指出，亞洲人均GDP較低的國家面臨風險最大且貧窮民眾將受害最重，因為這些民眾比富人更可能暴露在極端氣候之下，更依賴戶外工作，更靠天吃飯，且財務適應能力也最差。

麥肯錫研究所主管、報告領銜人沃濟爾表示，「亞洲面臨的氣候災難可能造成嚴峻的社會經濟衝擊，因此應該在因應這項挑戰時扮演前鋒的角色」。

東南亞地區的優勢之一，在於基礎設施及市區仍在興建中，因此還有機會興建更能抵抗極端氣候的設施；「如果決策官員及企業領袖能夠善用創新精神、人才及彈性，亞洲將能因應及縮限氣候變遷造成的最嚴重衝擊」。