開採黃金新礦 意願低

國際金價近來雖然走揚，但礦商對開挖新礦的態度卻偏向保守，主因是剩下的礦源既難找，開採成本也高。

華爾街日報報導，黃金是蘊藏地殼的稀有金屬，易挖掘的礦砂都已開採。國際金價本月雖首度突破每英兩2,000美元，但長期而言，礦商卻面成本走高和開採變難的問題。上周黃金遭大量拋售，也提醒了開採礦商，金價不見得能一直維持高檔。

金價今年來大漲約28%。礦商乘機降低債務並加發股息，而非展開新的開採計畫，因為高階主管擔心重蹈覆轍，不願像上次價格大漲期間，錯誤地過度擴張。

礦商如今花在找尋新礦源的支出不如過往，根據Minex顧問公司，去年探勘預算是44.4億美元，比起2012年的歷史高點低了63%。這是因為找新礦變貴，礦商必須挖得更深、及到更偏遠地區尋找未開發的礦脈。