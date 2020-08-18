原油、天然氣需求疲軟 變「擱淺資產」

由於新冠肺炎疫情重創經濟，加上原油需求疲軟，歐洲各大石油公司近來不得不承認全球許多地區蘊藏的原油及天然氣，可能難逃「貨棄於地」的命運。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）預定19日召開會議，將必須在需求低迷、與增加供應之間，尋找完美的平衡點。

位於南大西洋的福克蘭群島附近海域十年前發現蘊藏約17億桶原油，當時稱之為「海獅計畫」，且的確是一項世界級的資源，一度還被視為石油業新時代的先鋒；現在卻因開採風險太高，淪為業者的「擱淺資產」。

石油業原本就因能源轉型及供給豐富而陷入掙扎，現在更因新冠疫情蔓延，而透露出「需求頂峰」提前來臨的信號。

疫情也使全球加速向乾淨能源轉移，未來幾十年碳基燃料可能比預期便宜，而處理廢氣的成本將升高，因此一些油田已經不具備經濟價值，使石油業者的開採意願大受打擊。Rystad能源公司估計，全球可恢復開採的原油蘊藏量約1,250億桶，其中可能約10%將被棄置。

一些更大的石油公司也開始討論其他計畫的可行性，一些複雜的計畫可能被束諸高閣，業者只偏愛一些能快速開發的油藏，例如美國頁岩油。全球高漲的減碳壓力，也促使石油業者將大部分的「重碳（carbon-heavy ）資源」棄置於地下。

摩根大通油／氣研究主管馬雷克表示，基於油價周期性波動的考慮，許多油／氣資產已經「擱淺」；加上減碳因素，被棄置的油／氣資源還會更多。