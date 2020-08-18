大選變天？ 華爾街超前部署

美國總統大選的兩黨提名大會即將各自登場，象徵選舉將進入白熱化階段，最新民調顯示，民主黨籍候選人、前副總統拜登的支持率領先現任總統川普約10個百分點。由於距離11月大選已不到三個月時間，華爾街交易員正預做準備，以因應冗長的政治不確定性所可能引發的股市動盪。

民主黨全國代表大會17日起將一連舉行四天，共和黨則下周一（24日）開始，今年受新冠肺炎疫情影響，兩黨均改在線上開會，會中將正式分別提名拜登與川普為候選人，參與11月3日的總統選舉。全國代表大會的主要目的是介紹候選人並提出支持者的陣容，藉以提升候選人的支持率、壯大競選聲勢。

華爾街日報和NBC新聞台的最新聯合民調顯示，若現在就投票，拜登以50%得票率勝過川普的41%。川普民調落後的主因之一，是民眾不滿意政府因應疫情的措施，61%受訪者認為政府因應策略不成功，其中近40%認為「非常不成功」；36%認為因應疫情有成，其中僅8%認為「非常成功」。這項調查也凸顯，民眾對美國經濟表現愈來愈不滿，77%受訪者認為經濟表現「尚可」或「差勁」。

但這項民調也發現，儘管拜登穩定領先，卻未能激發普遍的熱情，過去一年來廣大選民對他的負面看法多於正面，對川普的看法也是如此。另一個跡象也顯示民主黨的支持力道不足，計劃投給拜登者中，58%表示投給拜登是為了反對川普，而非支持拜登。相形之下，打算投給川普的人則較熱情，有近四分之三表示投票是因為支持川普，而非因為反拜登。

在華府可能變天之前，投資人正進行超前部署的避險，押注今年稍後可能出現的波動性及股市暴跌。

投資人擔心，川普可能試圖延後舉行選舉、或干擾郵寄投票，以及在投票結束之後幾周選舉結果仍不明朗，這種憂慮也放大了對諸多現有問題的疑慮，包括經濟疲軟、秋季可能爆發第二波疫情，及市場估值過高等。SpiderRock顧問公司投資長梅茲為客戶準備了一種股票選擇權交易，若標普500指數至明年初的跌幅達25%，就可獲利。

Cresset資本公司投資長亞布林就說，他正在尋求對於選後混亂避險的方式，主要聚焦於結構債券，同時也買進一系列選擇權賣權。