印度拉攏外企 放送獎勵

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

亞洲供應鏈格局正出現轉變，印度政府對於從中國大陸等地移出的外資採取獎勵措施似乎奏效，三星電子與蘋果的組裝廠夥伴都展現出投資印度的興趣。印度的政策誘因原本以電子及製藥業為優先，計劃把範圍再擴大到汽車、紡織及食品加工業。

彭博資訊報導，印度今年3月宣布，凡是在印度設立生產基地的外國電子製造業，未來五年企業能獲得新增銷售額4％-6%的補助。目前20多家企業已承諾共將在印度投資15億美元，設立手機工廠；有意前往印度投資者除了三星及蘋果，還有台灣的鴻海集團、緯創及和碩科技。

印度經濟時報報導，三星計劃在印度製造價值400億美元的手機，主要把三星在越南及其他國家的生產基地搬來印度。三星未對此做出回應。

莫迪政府「印度製造」計畫的目標，是將製造業占國內生產毛額（GDP）比重從目前的15%左右，提高到25%。政府已將企業稅率降到亞洲最低的水準。

德意志銀行首席印度經濟學者達斯表示，中期而言，印度有合理的機會，讓外商擴大供應鏈相關的投資，目標是提升製造業在印度GDP的比重。

印度 德意志銀行

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