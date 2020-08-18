聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本上季GDP 劇減27.8％

經濟日報 / 編譯劉忠勇季晶晶／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

受到新冠肺炎疫情與當局封鎖措施的衝擊，日本上季經濟萎縮27.8%，降幅為歷來最大，且為連三季萎縮，使實質產值降到十年來低點，讓日本首相安倍晉三2012年底實施的「安倍經濟學」刺激方案所獲得成果，全都化為烏有。

內閣府17日公布，第2季國內生產毛額（GDP）折算為年率後，比第1季萎縮27.8%，減幅不僅甚於市場預估的26.9%，更是1995年開始統計這項數據以來最大降幅，反映新冠疫情導致全國進入緊急狀態，購物者足不出戶，工廠的生產線閒置，主要外銷市場也實施封鎖措施。

這是日本GDP連三季萎縮，根據路透，日本實質GDP已降至485兆日圓，為2011年第2季以來最低，顯示「安倍經濟學」刺激策略帶給經濟的助益全都泡湯。

不過，在先進國家中，日本上季GDP萎縮幅度比美國、歐盟及英國還小。根據數據，日本上季民間消費年率季比萎縮28.9%，占了GDP減幅的將近六成；企業投資下滑5.8%，遠優於預期。

彭博經濟學家指出，上季民間資本投資透露一絲希望，顯示政府和央行的強力政策支持幫助抑制了一些損害，預料本季GDP將回歸成長，但在日本新冠疫情再起之際，下行風險卻也愈來愈高。

分析師預期，若日本不重返緊急狀態，本季GDP可望成長約12.7%，之後成長趨緩。一家日本知名智庫認為，日本GDP規模可能要花四年時間，才能重返新冠疫情前的水準。

在此同時，在安倍傳出上周曾前往醫院、引發外界對他健康的憂慮之際，安倍17日又到慶應義塾大學附設醫院，進行幕僚所稱的「一日例行健檢」。65歲的安倍約每半年做一次健檢，但他上次健檢是6月13日，距今才兩個月。根據醫院消息人士，這次是為了進行額外檢查。

日本 疫情

延伸閱讀

【今日精摘】捷克90人參訪團月底訪台免隔離／東沙島金身蔣公像遭移走

才傳吐血 安倍今入院引關注 幕僚：一般健檢

安倍4閣員參拜靖國神社 似凸顯對中韓顧慮減弱

健康狀況被擔憂 安倍終於連休放暑假

相關新聞

美商務部擴大封殺華為 打擊晶片取得管道

美國商務部17日宣布，將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，立即生效，並證實將不會延長允許美企與華為往...

大選變天？ 華爾街超前部署

美國總統大選的兩黨提名大會即將各自登場，象徵選舉將進入白熱化階段，最新民調顯示，民主黨籍候選人、前副總統拜登的支持率領先...

南韓7月汽車出口年減近12％ 連續四個月萎縮

數據顯示，南韓7月汽車出口年減近12%，為連續四個月萎縮，主因是新冠肺炎疫情已拖累消費情緒，並限縮全球商業活動。

衰退破天荒 日GDP Q2崩7.8％

日本政府十七日表示，日本第二季國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮百分之七點八，按年率計算為負成長百分之廿七點八，創史上...

保健食品夯 雀巢、寶鹼吃補

新冠肺炎疫情帶動維他命、礦物質等保健食品需求大幅升溫，提振近年布局營養補充品市場的雀巢、寶鹼（P&G）、利潔時（Reck...

IBM新晶片 三星代工

美國科技大廠IBM發表新款處理器晶片「Power10」，並交由南韓三星電子代工，顯示IBM正擴大雲端與人工智慧（AI）布...

法製藥巨擘賽諾菲 收購美製藥業

法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）同意斥資34億美元收購美國生技公司Principia Biopharma，為今年來全球...

原油、天然氣需求疲軟 變「擱淺資產」

由於新冠肺炎疫情重創經濟，加上原油需求疲軟，歐洲各大石油公司近來不得不承認全球許多地區蘊藏的原油及天然氣，可能難逃「貨棄...

開採黃金新礦 意願低

國際金價近來雖然走揚，但礦商對開挖新礦的態度卻偏向保守，主因是剩下的礦源既難找，開採成本也高。

氣候變遷 亞洲經濟隱憂浮現

麥肯錫全球研究所發表的報告指出，東南亞「新興亞洲」與南亞「邊境亞洲」地區正面臨氣候的重大變遷，洪水、乾旱、強烈颱風等天然...

新加坡、泰國 加碼拚經濟

為了提振受到疫情重擊的經濟，新加坡與泰國都將加碼刺激經濟，新加坡17日推出規模80億星元（58億美元）的支持政策，泰國也...

印度拉攏外企 放送獎勵

亞洲供應鏈格局正出現轉變，印度政府對於從中國大陸等地移出的外資採取獎勵措施似乎奏效，三星電子與蘋果的組裝廠夥伴都展現出投...

熱門新聞

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

才傳吐血 安倍今入院引關注 幕僚：一般健檢

地球史上最高溫出現在美國 54.4度

泰國住持偷拍女學生裙底 厚顏辯稱「是為了修行」

川普胞弟病逝紐約 推特瘋傳「死神帶錯人」

川普政府將加強限制華為 打擊晶片取得管道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。