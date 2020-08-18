日本上季GDP 劇減27.8％

受到新冠肺炎疫情與當局封鎖措施的衝擊，日本上季經濟萎縮27.8%，降幅為歷來最大，且為連三季萎縮，使實質產值降到十年來低點，讓日本首相安倍晉三2012年底實施的「安倍經濟學」刺激方案所獲得成果，全都化為烏有。

內閣府17日公布，第2季國內生產毛額（GDP）折算為年率後，比第1季萎縮27.8%，減幅不僅甚於市場預估的26.9%，更是1995年開始統計這項數據以來最大降幅，反映新冠疫情導致全國進入緊急狀態，購物者足不出戶，工廠的生產線閒置，主要外銷市場也實施封鎖措施。

這是日本GDP連三季萎縮，根據路透，日本實質GDP已降至485兆日圓，為2011年第2季以來最低，顯示「安倍經濟學」刺激策略帶給經濟的助益全都泡湯。

不過，在先進國家中，日本上季GDP萎縮幅度比美國、歐盟及英國還小。根據數據，日本上季民間消費年率季比萎縮28.9%，占了GDP減幅的將近六成；企業投資下滑5.8%，遠優於預期。

彭博經濟學家指出，上季民間資本投資透露一絲希望，顯示政府和央行的強力政策支持幫助抑制了一些損害，預料本季GDP將回歸成長，但在日本新冠疫情再起之際，下行風險卻也愈來愈高。

分析師預期，若日本不重返緊急狀態，本季GDP可望成長約12.7%，之後成長趨緩。一家日本知名智庫認為，日本GDP規模可能要花四年時間，才能重返新冠疫情前的水準。

在此同時，在安倍傳出上周曾前往醫院、引發外界對他健康的憂慮之際，安倍17日又到慶應義塾大學附設醫院，進行幕僚所稱的「一日例行健檢」。65歲的安倍約每半年做一次健檢，但他上次健檢是6月13日，距今才兩個月。根據醫院消息人士，這次是為了進行額外檢查。