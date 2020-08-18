新加坡、泰國 加碼拚經濟

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

為了提振受到疫情重擊的經濟，新加坡泰國都將加碼刺激經濟，新加坡17日推出規模80億星元（58億美元）的支持政策，泰國也設立經濟振興中心，協調各部會提振經濟的努力，本月也將宣布更多刺激措施。

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰17日宣布，在政府原先承諾的1,000億星元外，額外提供80億星元援助方案，包括延長工資補貼，力挺航空和餐旅業。新刺激方案部分財源來自之前預算未動用的支出，不須另外籌資。

王瑞杰說，新加坡雖成功遏制疫情擴散，但全球經濟「仍非常疲軟」，「必須持續應對快速變化的環境」。星國第2季國內生產毛額（GDP）經年化後較第1季萎縮42.9%，已陷入衰退。新加坡7月非石油出口則較去年同期成長6%，優於市場預期，主要受黃金、特殊機械和製藥需求帶動。

此外，泰國新任總理蘇帕塔納彭表示，設立由他親自主持、著重振興經濟的經濟局勢管理中心，協調各部會政策，並將在19日會議討論更多刺激方案，本月內推出，「以支撐經濟和所有受影響的民眾」。

新加坡 泰國

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