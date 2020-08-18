IBM新晶片 三星代工

美國科技大廠IBM發表新款處理器晶片「Power10」，並交由南韓三星電子代工，顯示IBM正擴大雲端與人工智慧（AI）布局。

韓聯社報導，IBM 17日表示，自家設計的Power10，供資料中心使用，並將交由三星7奈米製程代工，這也是IBM首款採取7奈米製程的商用晶片。IBM 說，Power10處理的工作量是前代晶片三倍，且運算速度快20倍。

IBM的晶片採用三星的7奈米製程，超微（AMD）的晶片也採用類似技術，並交由台積電代工。

三星為IBM代工生產晶片，將有助於在全球非記憶晶片市場挑戰台積電、高通等競爭對手。三星去年宣布，到2030年前將投資133兆韓元（1,157億美元），以擴大非記憶體晶片和晶圓代工業務，以搶奪市場龍頭寶座。三星將把其中73兆韓元用於在地研發作業，其他60兆韓元則用於購置生產設備。

無論是IBM或超微，都交由外部代工廠生產晶片，並與英特爾（Intel）競爭。英特爾是全世界首屈一指的資料中心中央處理器業者，也是全球少數能同時設計與生產晶片的大廠。

然而，英特爾近來宣布，7奈米製程產品的上市時間可能延遲，分析師認為，競爭對手將趁機擴大市占率。IBM向來聚焦於高效能運算系統，全世界前十快的超級電腦中，就有三台使用IBM晶片。