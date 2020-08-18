保健食品夯 雀巢、寶鹼吃補

新冠肺炎疫情帶動維他命、礦物質等保健食品需求大幅升溫，提振近年布局營養補充品市場的雀巢、寶鹼（P&G）、利潔時（Reckitt Benckiser）等消費品跨國企業。

倫敦金融時報（FT）報導，尼爾森數據顯示，美國營養補充品的銷售在截至7月11日的四周，較去年同期激增16.7%至7.81億英鎊（10.2億美元）。保健食品在3月疫情蔓延期間的增幅更達到51.2%。

根據研究機構Kantar，英國今年來保健食品銷售，改寫歷史紀錄，逾半民眾一年內買過營養補充品。保健食品買氣大增，使雀巢、利潔時等受益。雀巢2017年同意買下加拿大保健食品製造商Atrium；利潔時2012年以14億美元買下美保健食品業者Schiff Nutrition。全球最大消費用品公司寶鹼，2018年以42億美元買下德國默克藥廠旗下維他命與補給品事業。

巴克萊銀行分析師阿克曼表示，這塊市場在疫情前就持續成長，「如果你關注千禧世代和Z世代，會看到一些領先指標顯示，他們很注重健康和保健」，「疫情顯然大幅加速這個趨勢。但每個人都知道，健康與保健將成為其中一個長期趨勢，無論（疫情）是否消退」。