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法製藥巨擘賽諾菲 收購美製藥業

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
法國製藥巨擘賽諾菲斥資34億美元收購美國生技公司Principia Biopharma。（路透）
法國製藥巨擘賽諾菲斥資34億美元收購美國生技公司Principia Biopharma。（路透）

法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）同意斥資34億美元收購美國生技公司Principia Biopharma，為今年來全球製藥業第二大併購案，凸顯賽諾菲新任執行長哈德遜正瞄準創新性療法，以帶動業績成長。

賽諾菲17日表示，將以每股100美元的現金，收購Principia，價碼較Principia 14日收盤價溢價10%。Principia這家專注於多發性硬化症、自體免疫疾病治療的業者，今年來股價躍漲近66%。

賽諾菲買下Principia，成為今年來全球製藥業第二大手筆收購案，交易規模僅次於美國生物製藥公司吉利德在3月同意以49億美元，併購癌症治療公司Forty Seven。

哈德遜正聚焦於快速成長的高價新藥領域，盼藉此為集團注入活水。他去年宣布集團的新策略時表示，將停止物色糖尿病和心臟病新藥，從而省下逾20億美元，並專注於癌症等適合推動創新的領域。

賽諾菲研發部門主管里德說：「這樁交易將讓我們擴大和加速BTK抑制劑在多種適應症上的運用。」這樁收購案顯示，儘管像賽諾菲等製藥公司正爭相研發抵抗新冠病毒的疫苗與療程，他們同時仍需要持續尋找提振成長的新引擎。

若收購案如期在2020年底完成，賽諾菲將取得用於治療多發性硬化症和中樞神經系統的BTK抑制劑SAR442168，省下一筆可觀的授權金。

這款抑制劑2月在第二階段臨床試驗中，對多發性硬化症患者出現正面療效，促使哈德遜表示，這項療程將拿下不治之症規模200億美元的半壁江山。

哈德遜說：「這樁收購案將推進我們正在進行的研發轉型，藉此加速研發最具前景的藥物，滿足廣大病患的需求」。

彭博行業研究5月表示，在賽諾菲宣布出脫雷傑納榮藥廠（Regeneron）的股份後，賽諾菲的收購開支將高達500億美元。美國銀行（BoA）分析師指出，除了癌症和基因療法技術外，免疫技術也在收購範圍內。

癌症治療 患者 心臟病

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