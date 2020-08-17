Netflix宣布拓展東南亞 迎戰迪士尼加入競爭

中央社 / 新加坡17日綜合外電報導

正當主要對手迪士尼進軍成長快速的東南亞市場之際，美國串流巨擘Netflix產品創新總監艾若拉表示，Netflix將在東南亞加速拓展僅限行動裝置的訂閱方案，並增加當地內容。

Netflix表示，全球訂閱Netflix的近2億用戶中，超過100萬是在總人口約6億5500萬的東南亞地區，但因Disney+ Hotstar預計下月在印尼上線，東南亞即將成為兵家必爭之地，分析師說，當地市場可望快速成長。

Disney+ Hotstar為迪士尼印度（The Walt Disney Company India）所有，並由Star India營運的訂閱影音隨選串流服務。

印尼總人口約2億7000萬排名全球第4大，新電視串流服務Disney+上週表示，自9月起將與當地國營電信公司Telkomsel合夥營運，提供內容包括超過300部本土電影的訂閱目錄。

面對競爭挑戰，Netflix東南亞與澳洲內容總監阿加（Myleeta Aga）表示，Netflix非常重視東南亞，並將繼續增加當地內容的提供，並說Netflix可望很快展開在印尼與泰國的拍片計畫。

艾若拉（Ajay Arora）近期接受路透社專訪表示：「我們發現東南亞是個行動裝置非常普及的市場。」這使得Netflix擬推廣更便宜的行動方案，並促使Netflix的產品適於低階行動電話。

根據Google、淡馬錫控股（Temasek Holdings）與貝恩策略顧問公司（Bain ＆ Company）指出，2019年東南亞地區訂閱音樂與影音的總營收達6億美元（約新台幣176億元），不過研究顯示，至2025年，年營收可擴張至30億美元。

東南各國再度實施防疫封城，也增加這個地區在家收視串流內容的需求，產業分析公司Media Partners Asia預估，東南亞的影音串流總訂戶，將在今年底前達到1470萬。

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