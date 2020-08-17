疫情重挫各國經濟 優先拯救中小企業

世界各國因疫球經濟重挫，各國政府首要挹注國內中小企業渡過難關！歐洲面臨出口量大減，年度製造業經濟預計大降28%，巴西專心協助500萬非正式勞工及農民度過難關，中國餐飲業持續疲軟，美國則是石油價格低迷釀危機。日本超過400中小企倒閉潮的借鏡，則使英國等拚全力挹注資金救小公司。

救中小企業最急切

英國政府投入超過6億美元幫助陷入窮困者，對小公司則以減免稅收、給予稅務延後繳交「假期」，讓民間企業不至於大量倒閉。歐洲整體製造業4月則下跌17%，年度預計大降28%，經濟年成長率預估會收縮8.3%。歐洲央行總裁拉加德則推估，歐洲經濟成長率會縮減8到12%。

疫情發展至8月初，日本已有406家公司因疫情倒閉，其中以居酒屋及餐館的餐飲業達56間為最多，另有48間酒店及小型旅館倒閉，食品批發業者也有27間倒閉。按地域來看，東京都共有97間企業破產，大阪府及北海道則分別有42及23間企業破產。

調查指出，由於東京都政府要求部份提供酒類的餐飲店，縮短營業時間，使餐飲業再次陷入困境，破產的企業也由服務業擴展至製造業。巴西則透過金磚國家開發銀行投入資金，協助500萬非正式勞工度過難關，政府的緊急計畫也針對低收入農民及失業人口進行援助。其經濟預測為萎縮6.4%。

餐飲業衝擊最重

面臨洪災及三峽大壩恐坍方的中國，上半年其國內生產總值45.66兆人民幣（約新台幣193兆），較去年同期下滑1.6%，是40年來首見。許多人在疫情、洪災中失去工作或收入，導致民間消費持續疲軟。具指標性的社會消費品零售總額1到7月份共下降9.9%，其中餐飲收入年減29.6%最嚴重。

另外，OPEC石油輸出國組織的重要成員俄羅斯與沙烏地阿拉伯已承諾會大幅減產石油，以免造成石油價格一再低迷。據美國國會報告指出，德州的石油已跌破每桶18美元，是2002年以來最低價。報告也可看出現在存量過多、需求量大減的情形。6月的數據更顯示，美國的進口大減13.7%，出口更嚴重緊縮20.5%

失業創新高

德國、法國、英國、西班牙及義大利等歐洲國家的隱憂則是，失業人數已來到3000萬人，且民眾並極度仰賴政府的薪資補助方案，本欲重開啟的商業活動也因為2波疫情來襲而使各國又行管制。

南美洲的哥倫比亞、巴西、墨西哥、智利及非洲各國的領導人則已下令國內各銀行暫停向民眾收取利息，也在G20會議上要求世界銀行等國際金融組織放寬對其借款。各發展中國家正面臨有史以來最大的經濟衝擊，而挹注國內中小企業渡過難關是最小的代價，也能有最大的回收，似乎是唯一解方。

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