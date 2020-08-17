買起來！ 美選民憂郵寄投票變慢 網購郵政商品力挺郵局
美國郵政總局（USPS）本月進行程序方面更動，隨著美國11月大選將至，這些變動將減緩郵遞速度及能力。為此，美國民眾湧入郵局網站購買商品以支持郵政服務。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，郵政總局網站上有一系列商品包括郵票、運動衫、T恤、兒童服裝、提袋、玩具等供民眾購買。
郵政網站上正進行「限時搶購」優惠，部分商品享有半價優惠，不過許多商品已經賣完。
在郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）的管理下，美國郵政局投遞速度變慢、移除信件分類機並警告郵寄選票不再自動歸為優先郵件。郵政局也已開始減少數州郵局的營業時間、不讓郵務人員加班並移除藍色郵筒。
受到新冠肺炎疫情影響，預計美國更多民眾會透過郵寄而非前往投票所投票。儘管郵政局一再試圖向選民保證能夠處理大量郵寄選票，郵政局依然向幾乎所有的州警告，投遞速度變慢可能導致選票延後寄達。
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