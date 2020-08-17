快訊

極端氣候配內戰...葉門「世界遺產」的文明崩毀

兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

買起來！ 美選民憂郵寄投票變慢 網購郵政商品力挺郵局

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國許多民眾湧入郵政局網站購買商品。圖／取自美國郵政局網站
美國許多民眾湧入郵政局網站購買商品。圖／取自美國郵政局網站

美國郵政總局（USPS）本月進行程序方面更動，隨著美國11月大選將至，這些變動將減緩郵遞速度及能力。為此，美國民眾湧入郵局網站購買商品以支持郵政服務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，郵政總局網站上有一系列商品包括郵票、運動衫、T恤、兒童服裝、提袋、玩具等供民眾購買。

郵政網站上正進行「限時搶購」優惠，部分商品享有半價優惠，不過許多商品已經賣完。

在郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）的管理下，美國郵政局投遞速度變慢、移除信件分類機並警告郵寄選票不再自動歸為優先郵件。郵政局也已開始減少數州郵局的營業時間、不讓郵務人員加班並移除藍色郵筒。

受到新冠肺炎疫情影響，預計美國更多民眾會透過郵寄而非前往投票所投票。儘管郵政局一再試圖向選民保證能夠處理大量郵寄選票，郵政局依然向幾乎所有的州警告，投遞速度變慢可能導致選票延後寄達。

美國郵政總局日前移除部分郵筒。路透
美國郵政總局日前移除部分郵筒。路透

郵局 投票 新冠肺炎 疫情 網購 電商

延伸閱讀

美眾院議長宣布提前開議 解決郵遞延遲的問題

美郵局財務拮据川普不給錢 民主黨批想妨礙選舉

疫情網購不環保 包裝廢料有害環境

共和黨鐵票老人、老兵、郊區居民仰賴郵遞 川普攻擊郵政、民主黨大選新利器

相關新聞

做空美元 下半年匯市主流

美國銀行8月所做的調查顯示，做空美元已經是今年下半年國際匯市及利率市場的頭號交易題材，且隨著美元持續走貶，「做空美元」的...

IATA：航空客運 四年後復原

國際航空運輸協會（IATA）表示，在今年復甦趨緩下，全球航空業客運量將比去年減少55%，減幅比4月時預測的46%還大，同...

川普打陸企 阿里被點名

美國總統川普暗示，他在命令字節跳動於90天內分拆TikTok美國業務後，可能對更多中國大陸企業採取行動，例如電商巨擘阿里...

買起來！ 美選民憂郵寄投票變慢 網購郵政商品力挺郵局

美國郵政總局（USPS）本月進行程序方面更動，隨著美國11月大選將至，這些變動將減緩郵遞速度及能力。為此，美國民眾湧入郵局網站購買商品以支持郵政服務。

金價大漲 礦商開採新礦的意願卻低落

金價飆漲，但礦商對開挖新礦態度保守。

新加坡7月出口成長6%優於預期 黃金外銷猛增228%

新加坡7月非石油出口較去年同期成長6%，優於市場所料，主要受黃金、特殊機械和製藥需求帶動。

受防疫封鎖影響 日本經濟上季萎縮27.8%史上最慘

日本上季創下1955年有數據以來的最大經濟萎縮幅度，反映新冠肺炎疫情導致全國進入緊急狀態之際，購物者足不出戶，工廠的生產線閒置，而主要外銷市場也實施封鎖措施。

今天開盤前 五件國際事不可不知

美中無限期延後原訂上周末的第一階段貿易協議執行進度的會談，與此同時，彭博報導，台灣已正式簽署協議，購買66架由洛克希德·...

美獨立附屬小屋 搶手

新冠肺炎疫情導致高齡患者的死亡率攀升，促使許多美國民眾決定把長輩接回家裡居住，但也出現隱私困擾。這種艱困抉擇也使一種折衷...

亞企防駭 擁抱區塊鏈

新冠肺炎疫情迫使愈來愈多企業在網路上處理業務之際，駭客與其他網路竊賊愈發猖獗，也促使亞洲企業擁抱區塊鏈技術，以保護資訊安...

彭博：全球景氣緩慢復甦

彭博資訊追蹤的經濟數據顯示，全球經濟在7月進一步成長，多數經濟體的鬆綁居家防疫措施都帶來助益，但經濟學家警告，由於疫情還...

美股與經濟脫鉤 專家喊抱現金

美股自3月低點持續反彈，邁向歷史高點，但市場人士示警，美股表現與現實經濟嚴重脫節，很可能回檔修正。分析師認為，在美股本益...

熱門新聞

川普弟弟去世享年71歲 川普：他是我最好的朋友

靠太近激怒野牛！婦人遭衝撞勾走褲子 下體外露昏迷

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

今天開盤前 五件國際事不可不知

影／小狗被飼主關車內差點烤死 勇男砸破車窗解危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。