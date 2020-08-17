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金價大漲 礦商開採新礦的意願卻低落

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
金價本月首度突破每英兩2000美元。路透
金價本月首度突破每英兩2000美元。路透

金價飆漲，但礦商對開挖新礦態度保守。

華爾街日報報導，黃金是蘊藏地殻的稀有金屬，容易挖掘的礦砂都已經開採出來。礦商說，剩下的既難找，開採成本也高。

儘管金價本月首度突破每英兩2,000美元，但長期而言，礦商卻面臨成本走高和開採變難的問題。上周黃金遭大量拋售，也提醒了開採礦商，金價不見得能一直維持高檔。

金價今年來大漲約28%。礦商趁機降低債務並加發股息，而非展開新的開採計畫，因為高階主管擔心重蹈覆轍，不願像上次價格大漲期間，錯誤進行過度擴張。

礦商如今花在找尋新礦的支出不如過往，根據總部在澳洲的Minex Consulting公司數據，去年探勘預算是44.4億美元，比起2012年的歷史高點低了63%。

這是因為找新礦變貴，礦商必須挖得更深以及到更偏遠的地方找未開發礦脈。根據Minex，2009至2018年間，尋找黃金的平均成本是每英兩62美元，比起十年前貴逾一倍。

開採品質也變差。貴重金屬諮詢業者Metals Focus說，每公噸礦石的平均產金量從1970年代早期的逾10公克，降至去年約1.46公克。

礦藏品質變差，致使必須挖掘出更多泥土，也就是開採成本變高。根據Refinitiv，在1990年，黃金開採成本是每英兩253美元，去年達到705美元。

許多礦商認為根本問題在於地球沒那麼多黃金可挖。但也有部分礦商和地理學家相信，科技進步會降低成本，並允許開挖新的礦藏豐富之地，例如海床。

加拿大McGill大學採礦和材料工程系教授Ferri Hassani說，其實礦商沒認真找，例如以前沒人認為伊朗有金礦，地理學家卻在那裡找到了。

不過，大部分礦商對於赴伊朗這類高政治風險地區採礦，並不熱衷。

較低的黃金供應也不見得會推升金價。供給對金價的影響，不像其他大宗商品，因為黃金既是可用材料，也是金融資產。而且，與包括石油在內其他大宗商品不同，黃金這種幾乎堅不可摧的金屬並不會消失。

礦商說，他們不急著增產。Barrick、Newmont、Agnico Eagle和其他公司都說，除非新開採案在金價掉到1,200美元（約比現在的價格低40%）時仍有利可圖，他們才會核准開採新礦。上次金價大漲大約是在2011年秋天觸頂，礦商增加儲量、啟動昂貴的新開採案，並大手筆併購，結果金價在接下來四年間重挫43%，讓他們苦不堪言。

Agnico Eagle執行長Sean Boyd說，這次，「重點在於展現產業沒有失去紀律」。

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