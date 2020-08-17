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飆速時代，轉型升級也得莫忘初衷

台積電ADR上周五微漲0.1% 溢價拉大為8.2%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR（TSM）上周五微漲0.1%%，收78.41美元，較台北交易股票溢價拉大8.2%。費城半導體指數上周五跌不到0.1%。

標普500上周五跌不到1點收在3,372點，過去一周曾兩度在盤中衝上歷史新高，卻都攻頂不成，如今距離歷史高峰仍差0.4%，不過一周來尚有0.6%漲幅。道瓊指數上周五漲34點，漲幅0.1%，收27,931點，周線漲1.8%。那斯達克綜合指數跌0.2%，一周變動不大。

台灣加權股價指數上周五漲32.33點收12,795.46點。台積電跌0.5%，收427.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 66.71 -1.09 66.80 -0.14

中華電 CHT 108.59 -0.19 109.00 -0.38

台積電 TSM 461.85 +0.14 427.00 8.16

聯電 UMC 23.33 -0.25 23.55 -0.95

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 標普

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