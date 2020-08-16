德國經濟受衝擊 工會提議週休三日

德國最大工會提議週休3日助成員保飯碗！新冠肺炎疫情持續肆虐，歐盟老大哥德國也受到衝擊。德國規模最大的德國金屬產業工會（IG Metall）於15日告訴德國媒體，受新冠肺炎疫情影響再加上德國部分產業在轉型，希望企業能推動週休3日，以避免裁員壓力。

根據《德國之聲》報導，德國金屬產業工會是德國規模最大的工會，共有來自金屬加工、電器、汽車業等大約2300萬名成員，被分析師認為是談判中「引領潮流」的團體。它們於15日告訴《南德意志報（SüddeutscheZeitung）》，希望企業可以採行週休3日，讓勞工縮短工時並保住飯碗。

德國金屬產業工會很多的成員來自汽車業，包括奧迪、寶馬、保時捷等等，這些汽車產業近期正在轉型研發電動車，卻很不巧地碰上了新冠肺炎疫情造成的金融危機，讓情況更加複雜。工會主席霍夫曼（Jörg Hoffman）認為，減少一週的上班天數會是上述問題的解方，讓公司不必裁員。

工時少、薪水不可少

霍夫曼也表示，德國戴姆勒集團、采埃孚公司、博世家電等大公司都已同意減少員工工作時數，為其他公司開路。而雖然員工工時縮短，但霍夫曼希望公司能提供補償性工資，讓員工的薪水不要跟著減少以免影響生計，同時讓公司得以留下工作能力好的員工。

根據《路透社》報導，政府方面，德國政府也在新冠肺炎疫情期間實施了最長21個月的「短工補貼制度」，允許企業員工在經濟不景氣時縮短工時或放無薪假，由政府補貼部分薪資，減輕企業的裁員壓力，目前德國大約有560萬人受惠。霍夫曼希望，政府能將21個月改為24個月，提供員工更多保障。

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