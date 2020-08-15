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美公債殖利率上升 黃金自6月初來首度周線收黑

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
黃金周線收黑，但分析師仍看好後市。路透
黃金周線收黑，但分析師仍看好後市。路透

黃金期貨價格14日收低，為6月初來首度周線收黑，原因是近來美國公債殖利率上升。然而分析師依舊看好黃金後市，因為總體經濟環境仍有利於黃金。

交易最熱絡的紐約12月黃金期貨14日下跌近1.1%或20.60美元，收在每英兩1,949.80美元，一周來下跌約3.9%，終結先前周線連九紅。

TIAA銀行世界市場總裁葛芬尼說，黃金上周初還位於紀錄高點，但後幾天則受幾項因素打擊，包括市場樂觀看待新冠肺炎疫苗研發進程，以及美國公債殖利率上揚。

公債殖利率走高削弱黃金吸引力，因為黃金無法產生收益。美國10年期公債13日殖利率升抵0.721%，為八周來新高，14日收報0.709%，高於一周前的0.562%。

儘管金價14日下跌，不少機構仍看好黃金後市。瑞士信貸（Credit Suisse）上調2021年黃金目標價至每英兩2,500美元，原因是多項因素將匯集成一場「完美風暴」，推動金價漲至歷史新高。這些因素包括美元貶值、美國公債殖利率下降，預期通膨廣泛升溫。

FXTM資深分析師歐敦努加表示：「投資人認為黃金仍具吸引力，原因是美中緊張情勢升溫、美國經濟刺激方案陷入僵局，以及美元走貶」。

渣打銀行貴金屬分析師庫柏也認為，在美元貶值、全球政府實施大規模經濟刺激計畫，以及預期全球央行利率仍將保持低點，甚至是負利率之際，總體經濟環境仍對黃金有利，投資人會將金價拉回視為買點。

金價 新冠肺炎

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