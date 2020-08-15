川普喊禁之後 微信、QQ在美國下載量激增

據市場研究公司Sensor Tower的統計數據，在美國總統川普威脅要禁用微信之後，騰訊旗下的微信和QQ兩款應用軟件在美國的下載量激增。

美國用戶都希望趕在微信從各大應用商店下架前安裝妥當，他們同時也轉向了QQ，因為川普的禁令並未明確覆蓋到這款應用。

央視旗下環球電視網(CGTN)報導，數據顯示，微信最近6天在美國的平均下載量比6日禁令宣布前一周高出41%，而QQ的下載量在過去一周內增長了三倍。

美國政府在9月中旬如何禁用微信目前尚不清楚。它可以要求蘋果和谷歌從應用商店中移除微信，或者要求微信停止向美國用戶提供訪問或更新。

部分用戶表示，他們計畫通過VPN在美國使用微信。

微博上的一項調查顯示，在120萬名參與調查的人中，約95%的人都表示，如果iPhone不支持微信，他們將換用安卓智能手機。

蘋果公司花了數年時間將中國打造成一個440億美元的增長引擎。在2020年第二季度，蘋果中國市場的營收在其總營收中占比超過15%。

香港天風國際證券分析師郭明池（Kuo Ming-chi）在其最新報告中預測，若蘋果被迫將微信從其全球應用商店移除，iPhone的全球年出貨量或將下降25%-30% 。此外，包括AirPods、iPad、蘋果手錶和Mac電腦在內的蘋果其他硬件也會受到影響，年出貨量可能會下降15%-25%。

據華爾街日報報導，十多家美國大型企業11日與白宮官員進行通話，對川普計畫「封殺」微信的舉措表示擔憂。

這些公司表示，川普政府這一行政令可能會削弱公司在中國的競爭力。該行政令禁止美國公司與微信進行任何商業交易。

據悉，蘋果、福特汽車、沃爾瑪和迪士尼等企業均參加了此次電話會議。其他與會者還包括寶潔、英特爾、大都會人壽、高盛集團、摩根史坦利等公司。