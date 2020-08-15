美國國防部公布軍售合約 台灣F-16戰機在列

美國國務院去年八月下旬批准售台66架F-16系列戰機，歷經一年，美國國防部14日發布的軍售合約中，包括與洛克希德馬丁公司約定打造90架F-16戰機，其中就包括台灣訂單；適逢中共解放軍在台海周邊實施軍事演習，升高兩岸關係緊張，我國的戰機購買進度更進一步。

根據彭博報導，台灣已正式簽署協議同意購買戰機，彭博報導指，這項動作將使美中緊張關係火上加油。

國防部發言人史順文去年底受訪稱，我方完成發價書（LOA）簽署，新購66架F-16系列戰機，生效執行。

這次的軍購案包括56架單座戰機與10架雙座戰機，總金額為80億美元，第一架單座戰機預定在2024年交機，第一架雙座戰機則預定2023年第四季交機，66架次全數交機完成時間為2026年第四季。

立法院去年10月29日三讀通過「新式戰機採購特別條例」，11月22日三讀通過「新式戰機採購特別預算」，完成總額新台幣2472億2883萬元的預算編列。

根據國防部公佈的軍售合約，並未載明出售給台灣，且打造戰機數量為90架；彭博引述國防部官員說法指，台灣和摩洛哥是買主，台灣購買66架，摩洛哥購買24架。