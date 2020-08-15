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道瓊收盤上漲34點 標普500挑戰高點未果

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
面對喜憂參半的經濟數據，美股14日基本持平，史坦普500指數未能突破2月紀錄高點。 美聯社
面對喜憂參半的經濟數據，美股14日基本持平，史坦普500指數未能突破2月紀錄高點。 美聯社

美國股市14日基本持平，標普500指數再次未能突破2月紀錄高點。交易員們還面對喜憂參半的經濟數據，並觀察華府進一步的新冠病毒紓困方案進度。

標普500指數微跌0.58點或0.02%收3372.85點，那斯達克綜合指數下跌23.2點或0.21%收1萬1019.3點，道瓊工業平均指數上漲34.3點或0.12%收2萬7931.02點。

大型科技股在尾盤承壓，亞馬遜和Alphabet分別下跌0.41%和0.79%。

然而，受惠經濟重新開放的股票抵銷了部分跌幅。聯合航空、達美航空和西南航空分別上漲至少0.5%。嘉年華公司和挪威郵輪公司分別上漲1.64%和2.67%。Nordstrom上漲2.06%。

儘管交易疲弱，道指和標普500本周仍走升。標普500本周上漲0.64%，為連續第3周上漲。道指本周上漲1.8%。那指升幅不到0.1%。

標普500指數僅比盤中最高紀錄低0.6%，本周數度盤中創下紀錄高點，但收盤始終未能成功。

Instinet執行董事卡普樂利(Frank Cappelleri)在報告中表示：「儘管本周多次嘗試，但標普500指數未能突破2020年2月高點，因此許多觀察人士認為，這顯然已現疲憊。」他指出，過去10天中有3個Demark指標已經出現賣出訊號。

他說：「就算過去3年這些訊號並不總是能確定最高點和提前下跌，但最終標普500指數還是回落到這些訊號首次觸發的位置。」

Ned Davis Research整理的數據顯示，如果標普500突破新高紀錄，那將是該指數從其歷史跌幅30%以來的最快復甦。

商務部表示，7月零售額加1.2%，低於《道瓊》(Dow Jones)估計的2.3%。但是若不計汽車，零售額成長1.9%，超出預期的1.2%。

在華府，國會議員似乎無法達成新冠病毒紓困法案。由於參議院休會，在勞動節前的未來數周不會有進展，而眾議院議員月底前也不會開會。

標普 華府 挪威 郵輪

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