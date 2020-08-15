三星上半年研發支出創同期新高 揭露五大客戶

南韓三星電子（Samsung Electronics Co.）14日表示，上半年的研發支出達到10.58兆韓元（89億美元，約新台幣2,617億元），創同期新高，也比一年前增加5,000億韓元，以尋找新的成長引擎。

韓聯社報導，三星在上半年業務報告表示，上半年的研發投資相當於銷售的9.8%。三星上半年的總資本支出高達17.1兆韓元（約新台幣4,235億元），其中14.7兆韓元（約新台幣3,636億元）用於晶片事業。

至今年6月底止，三星員工人數達到10萬6,074人，比去年同期增加0.9%。若與去年12月底相比，三星約增聘了1,400名員工。

報告也顯示，三星的五大客戶分別為美國蘋果（Apple）、德國電信（Deutsche Telekom）、泰克香港（Tektronix Hong Kong）、中國大陸華為，以及美國Verizon。