三星上半年研發支出創同期新高 揭露五大客戶
南韓三星電子（Samsung Electronics Co.）14日表示，上半年的研發支出達到10.58兆韓元（89億美元，約新台幣2,617億元），創同期新高，也比一年前增加5,000億韓元，以尋找新的成長引擎。
韓聯社報導，三星在上半年業務報告表示，上半年的研發投資相當於銷售的9.8%。三星上半年的總資本支出高達17.1兆韓元（約新台幣4,235億元），其中14.7兆韓元（約新台幣3,636億元）用於晶片事業。
至今年6月底止，三星員工人數達到10萬6,074人，比去年同期增加0.9%。若與去年12月底相比，三星約增聘了1,400名員工。
報告也顯示，三星的五大客戶分別為美國蘋果（Apple）、德國電信（Deutsche Telekom）、泰克香港（Tektronix Hong Kong）、中國大陸華為，以及美國Verizon。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言