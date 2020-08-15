Fed攜MIT 測試數位幣
美國聯準會（Fed）13日表示，正與麻省理工學院（MIT）攜手合作，建立並測試一項「假想性」的數位貨幣，用途相當於現金，以研究央行數位貨幣所帶來的機遇和挑戰，但Fed並未承諾將發行這種貨幣。
Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）在一場視訊科技會議透露，為增進Fed對數位貨幣的理解，波士頓聯準銀行與MIT的研究團隊正在進行一項為期多年的合作，建立和測試供央行使用的假想數位貨幣。她說，將公布雙方合作所獲得的結果，而由此開發的代庫碼也會以開源碼軟體釋出，供外界實驗使用。但布蘭納德也強調，Fed並未準備發行數位美元。她說，若Fed真的想發行數位貨幣，就須進行涉及棘手法律問題的「另一政策程序」，而Fed就連是否要展開此程序，都還沒決定。
布蘭納德說，將花費時間與精力，理解數位貨幣與各地央行數位貨幣的重要意涵，鑒於美元在全球準備貨幣所扮演的重要角色，對Fed而言，在數位貨幣的研究和政策發展領域維持領先地位至關重要。
第一階段將由波士頓聯準銀行與MIT的技術專家合作，建立一套能夠滿足美國規模所需的數位貨幣軟體與引擎，也仍面臨許多挑戰。
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