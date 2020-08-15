印尼拚經濟 明年度預算創高

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
印尼總統佐科威指出，明年的預算支出預估將增加0.3%。（歐新社）
印尼總統佐科威指出，明年的預算支出預估將增加0.3%。（歐新社）

印尼政府明年度預算將創歷史新高，以振興經濟，並要求中央銀行協助政府彌補預算赤字。分析師指出，製藥業者、消費品製造商、承作基礎建設的營建業者、運輸與旅遊業者，以及銀行類股都可望這項創新高的預算案中受惠。

印尼總統佐科威14日發表年度預算演說指出，明年的預算支出預估將增加0.3%，為2,747.5兆印尼盾（約1,852億美元）；收入將增加4.5%，為1,776.4兆印尼盾。他說，預估明年國內生產毛額（GDP）將成長4.5%-5.5%，財政赤字占GDP比率估將從今年的6.34%降到5.5%。印尼受到國內肺炎疫情壓抑經濟活動、及國際原料需求劇減的雙重打擊，正面臨20多年最嚴峻的經濟危機，家庭與企業陷入困境。由於政府收入下降，佐科威已轉求央行共同承擔赤字壓力，並表示他打算明年仍將如此。印尼第2季GDP比去年同期萎縮5.32%。

新加坡大華銀行雅加達分行經濟學者指出，印尼政府決心靠財政擴張措施，於2021年及之後締造經濟正成長，而此種反景氣循環的財政策略確屬適當。預算執行是否夠快，以及是否落實到實體經濟上，將是能否達到成長目標的關鍵。

印尼 實體經濟 財政赤字

延伸閱讀

傳字節跳動審核印尼新聞App 要求刪不利中國內容

史上最狂企劃！印尼男子鏡頭前「發呆2小時」 影片觀看數突破285萬

印尼台商命案 警方：女秘書情殺謀財

女秘書情殺謀財 印尼台商慘遭殺害棄屍

相關新聞

近關情怯 美股標普500早盤狹幅波動

美國股市今（14）日早盤在平盤附近狹幅波動，新發布的美國7月零售銷售數據憂中帶喜，標普500指數繼續嘗試突破2月紀錄高點...

黃金將臨「完美風暴」 瑞信看好明年金價直衝2,500美元

瑞士信貸（Credit Suisse）上調2021年黃金目標價至每英兩2,500美元，原因是多項因素將匯集，形成一場「完...

抽成爭議 手遊商告蘋果、Google

蘋果（Apple）與Google和軟體開發商間對抽成機制的爭論由來已久，13日終於升級為法律戰。兩大科技巨頭當日先後將高...

蘋果再發55億美元公司債

蘋果公司也無法抗拒市場上如此低廉借貸成本的誘惑，再度發行55億美元公司債，成為最新一家加入發債熱潮的全球科技大公司。

韓ESG債發行規模 稱冠亞洲

為對抗疫情，全球發債量不斷飆升，其中ESG（環境、社會和治理）債券發行量更創新高，而南韓已擠下蟬聯三年冠軍的中國，躍亞洲...

美國政府備戰流感 增產疫苗

在新冠肺炎疫情還沒完全消失之際，流感季節又將至，美國衛生當局為避免秋冬時節新冠病毒與流感病毒同時傳播，導致醫院人滿為患、...

疫情效應 美零售銷售增速減緩

美國7月零售銷售持續回升，但回升速度減緩，顯示7月新冠肺炎疫情再度升高，加上失業人數仍然偏高，使經濟復甦降溫。

印尼拚經濟 明年度預算創高

印尼政府明年度預算將創歷史新高，以振興經濟，並要求中央銀行協助政府彌補預算赤字。分析師指出，製藥業者、消費品製造商、承作...

Fed攜MIT 測試數位幣

美國聯準會（Fed）13日表示，正與麻省理工學院（MIT）攜手合作，建立並測試一項「假想性」的數位貨幣，用途相當於現金，...

【外媒綜合】除牌風險也不怕！為什麼陸企仍爭先恐後赴美IPO？

儘管美國政府已威脅要讓不符合美國會計標準的大陸企業除牌下市，但陸企仍爭先恐後申請在紐約的交易所上市，其中不乏規模龐大的案子。

【外媒綜合】膽敢不繳「蘋果稅」？要塞英雄猛攻科技巨擘霸道壟斷

在全球擁有多達3.5億玩家註冊的火紅大逃殺電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite），13日點燃科技巨擘蘋果、Google與遊戲開發商Epic Games之間的戰火。

【外媒綜合】我們還能不能期待一顆有創意的蘋果？

蘋果（Apple）據傳將推出套裝服務，不免令人質疑蘋果已江郎才盡，恐怕不再有令市場驚豔的創新，步上IBM、微軟這些一度也曾是江湖盟主、科技高人的後塵，將來改靠服務賺錢。

熱門新聞

雞肉麵放微波爐7天忘拿 媽曬「驚悚出土照」網笑：變成貓了

川普：我對陸態度不佳 採購訂單卻是史上最大

視以阿建交為美外交勝利 白宮：川普應獲諾貝爾和平獎

美農民怨川普貿易政策全是煙霧彈：竟毀了美中關係

為了連Wi-Fi上網？日貨輪模里西斯釀禍 駛近陸地觸礁漏油

澳洲最大報插畫涉歧視 疑似暗指賀錦麗為「棕色小女孩」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。