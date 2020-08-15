印尼拚經濟 明年度預算創高

蘋果（Apple）據傳將推出套裝服務，不免令人質疑蘋果已江郎才盡，恐怕不再有令市場驚豔的創新，步上IBM、微軟這些一度也曾是江湖盟主、科技高人的後塵，將來改靠服務賺錢。

2020-08-14 20:23