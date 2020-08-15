印尼拚經濟 明年度預算創高
印尼政府明年度預算將創歷史新高，以振興經濟，並要求中央銀行協助政府彌補預算赤字。分析師指出，製藥業者、消費品製造商、承作基礎建設的營建業者、運輸與旅遊業者，以及銀行類股都可望這項創新高的預算案中受惠。
印尼總統佐科威14日發表年度預算演說指出，明年的預算支出預估將增加0.3%，為2,747.5兆印尼盾（約1,852億美元）；收入將增加4.5%，為1,776.4兆印尼盾。他說，預估明年國內生產毛額（GDP）將成長4.5%-5.5%，財政赤字占GDP比率估將從今年的6.34%降到5.5%。印尼受到國內肺炎疫情壓抑經濟活動、及國際原料需求劇減的雙重打擊，正面臨20多年最嚴峻的經濟危機，家庭與企業陷入困境。由於政府收入下降，佐科威已轉求央行共同承擔赤字壓力，並表示他打算明年仍將如此。印尼第2季GDP比去年同期萎縮5.32%。
新加坡大華銀行雅加達分行經濟學者指出，印尼政府決心靠財政擴張措施，於2021年及之後締造經濟正成長，而此種反景氣循環的財政策略確屬適當。預算執行是否夠快，以及是否落實到實體經濟上，將是能否達到成長目標的關鍵。
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