疫情效應 美零售銷售增速減緩

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國7月零售銷售回升速度減緩。（路透）
美國7月零售銷售回升速度減緩。（路透）

美國7月零售銷售持續回升，但回升速度減緩，顯示7月新冠肺炎疫情再度升高，加上失業人數仍然偏高，使經濟復甦降溫。

商務部14日公布，7月零售銷售比6月增加1.2%，為連續第三個月攀升，但增幅遠小於6月的8.4%（數據獲上修），也低於市場預期。數據出爐後，美股三大指數14日早盤走低，道瓊工業指數跌百點，美元貶勢加劇，美元指數貶0.3%至93.052。

上月零售銷售增幅雖縮小，但目前的整體零售銷售額已高於新冠疫情爆發前的水準，顯示零售銷售已回升至接近原先的趨勢；且與去年7月相比，7月零售銷售額仍增加2.7%。

巴克萊集團首席經濟學者蓋平指出，7月零售銷售顯示經濟復甦雖然趨緩，但復甦動能仍在，問題在於是否有足夠動能，能讓復甦持續到9月及10月。

專家預料8月零售銷售可能轉弱，因美國聯邦政府對失業勞工加發的每人每周600美元額外給付已於7月31日期滿停發。美國總統川普雖以行政命令繼續加發每人每周400美元，但其中100美元須由各州政府負擔，而各州財務已然困窘；另外300美元是由聯邦緊急災難救助計畫撥，估計到9月便將難以為繼。

根據報告，7月零售銷售回升幅度不及6月，主因為汽車及建材銷售減少，以及餐廳與服裝店銷售成長減緩。

在13大類零售業者中，有九大類的銷售額增加，其中以電子及家電業最強，月比分別成長22.9%及37.6%。

扣除汽車之後的上月「核心」銷售額月增1.9%，低於6月的8.3%，也低於經濟學家預估；扣除汽車及汽油後的「雙核心」銷售額則月增1.5%，低於6月的7.7%，但優於預估。

用來計算國內生產毛額的「控制組」零售銷售額月增1.4%，優於市場預估的0.8%；「控制組」是指扣除食品服務業、汽車交易商、建材行及加油站等項目的銷售額。

另據聯準會（Fed），7月工業生產比6月增加3%，符合預估；製造業生產成長3.4%，增幅比市場預估的3%大，顯示製造業正逐步脫離需求銳減的困境。

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