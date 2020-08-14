豐田和馬自達加碼8.3億美元 投資在美新組裝廠

豐田和馬自達汽車周四（13日）將加碼8.3億美元，投資位於美國阿拉巴馬州Huntsville、還在興建中的組裝廠。根據阿拉巴馬州州長艾佛（Kay Ivey），該廠總投資金額因此由2018年宣布的將近16億美元，增至約23.1億美元。

這家最高可年產30萬輛休旅車的新組裝廠是兩家日企的合資事業，會配備最先進的生產設備和員訓設施以增加生產力，產能將平均分配給豐果和馬自達。該廠目前已雇用600人，稍晚會繼續招工，以備明年開工，2022年前可望有4,000名員工在此工作。