美聯準會：正與麻省理工學院合作 開發實驗性數位幣
美國聯邦準備理事會（Fed）正在研究央行數位貨幣帶來的機遇和挑戰。
聯準會理事Lael Brainard周四（13日）在舊金山聯邦準備銀行贊助的一項科技會議上發表演說時指出，為增進聯準會對數位貨幣的理解，波士頓聯邦準備銀行與麻省理工學院（MIT）的研究人員正進行一項為期多年的合作，以實驗為目的，建立和測試央行使用的假想數位幣。
Brainard說，合作獲致的結論會公布，經此開發出來的任何代庫碼也會以開放原始碼軟體供外界實驗使用，但他強調聯準會還不會發行數位貨幣。
他說，如果聯準會真的想用數位幣，必須進行涉及棘手法律問題的「另一政策程序」。央行還沒有做成是否要展開此一程序的決定。
Brainard說：「我們會花時間精力去理解數位幣蘊涵的問題，以及全球各地的央行數位幣（CBDC）。」鑒於美元做為全球準備貨幣的重要地位，聯準會在數位幣的研究和政策發展領域維持前端地位至關重要。
他補充說：「美國貨幣持續可見強勁需求，我們維持致力於確保大眾能取得各種付費選項。」
布魯金斯研究院（Brookings Institution）上月撰寫報告說，央行數位幣「過去幾年已大有進展，從大膽投機的概念發展到似乎無可躲避」。
由於疫情，知名經濟學家指出，如果有數位幣，政府會比較容易向勞工發放紓困支票。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言