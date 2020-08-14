美聯準會：正與麻省理工學院合作 開發實驗性數位幣

美國聯邦準備理事會（Fed）正在研究央行數位貨幣帶來的機遇和挑戰。

聯準會理事Lael Brainard周四（13日）在舊金山聯邦準備銀行贊助的一項科技會議上發表演說時指出，為增進聯準會對數位貨幣的理解，波士頓聯邦準備銀行與麻省理工學院（MIT）的研究人員正進行一項為期多年的合作，以實驗為目的，建立和測試央行使用的假想數位幣。

Brainard說，合作獲致的結論會公布，經此開發出來的任何代庫碼也會以開放原始碼軟體供外界實驗使用，但他強調聯準會還不會發行數位貨幣。

他說，如果聯準會真的想用數位幣，必須進行涉及棘手法律問題的「另一政策程序」。央行還沒有做成是否要展開此一程序的決定。

Brainard說：「我們會花時間精力去理解數位幣蘊涵的問題，以及全球各地的央行數位幣（CBDC）。」鑒於美元做為全球準備貨幣的重要地位，聯準會在數位幣的研究和政策發展領域維持前端地位至關重要。

他補充說：「美國貨幣持續可見強勁需求，我們維持致力於確保大眾能取得各種付費選項。」

布魯金斯研究院（Brookings Institution）上月撰寫報告說，央行數位幣「過去幾年已大有進展，從大膽投機的概念發展到似乎無可躲避」。

由於疫情，知名經濟學家指出，如果有數位幣，政府會比較容易向勞工發放紓困支票。