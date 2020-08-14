台積電ADR跌1.4% 溢價減為7.5%

台積電ADR（TSM）周四跌1.4%，收78.30美元，較台北交易股票尚有7.5%溢價。費城半導體指數跌1.1%。

美國股市周四漲跌互現，早盤公布的數據顯示最近一周美國首次申請失業救濟人數減少。道瓊工業指數也在思科公布令人失望的財測後走低。蘋果股價上漲，讓那斯達克綜合指數保持不墜。

標普500指數周四下跌0.2％，收3,373.43點。能源、房地產和工業類股領跌。道瓊工業指數跌80.12點，跌幅0.3％收27896.72點。那斯達克綜合指數漲0.3％，至11,042.50點，為一周來最高收盤價位。

台灣加權股價指數昨天漲92.78點收12,763.13點。台積電漲2.4%，收429.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 67.45 -1.16 68.00 -0.80

中華電 CHT 108.81 +0.61 109.50 -0.63

台積電 TSM 461.28 -1.37 429.00 7.52

聯電 UMC 23.39 -3.41 23.75 -1.52

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價