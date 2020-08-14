美初領失業給付 跌破100萬人

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數減少至96.3萬人。（路透）
美國上周初領失業救濟金人數減少至96.3萬人。（路透）

美國上周首次申領失業救濟金人數減少至96.3萬人，為美國3月爆發新冠疫情以來，首次低於100萬人，暗示在美國的新冠肺炎疫情持續減緩下，成為經濟復甦力道正在增強的最新跡象。

經濟學家指出，美國上周初領失業救濟金人數在連20周突破100萬人後，終於降至低於100萬人，這確實鼓舞人心，但也別高興地太早，因為最新數據可能反映先前政府的加碼失業補助措施到期，促使一些民眾先找個短期工作，而初領失業給付的人數居高不下，凸顯經濟復甦仍有長路要走。

美國勞工部13日宣布，8日止當周首次請領失業救濟金人數比前一周減少22.8萬人，降為96.3萬人，少於彭博訪調經濟學家預估的110萬人。

在1日止當周，持續申請失業給付人數也減少至1,548.6萬人，低於市場預測，也是4月初以來最少。

美國近來新冠肺炎新增的確診人數已逐漸趨穩，而這項數據凸顯出對於受到疫情重創的經濟各層面而言，控制住疫情有多重要。

經濟學家指出，初領失業給付與連續申領救濟金的人數都下滑，顯示就業市場季續復甦、並未惡化，但在細究各項經濟數據後，可發現一些領域的復甦正陷入停滯，令人憂心，且在現實世界中，上百萬人已丟掉飯碗，初領救濟金人數仍比疫情爆發前高於6.4倍。

美國勞動市場也仍舊面臨許多挑戰，例如學校關閉、學生線上學習，迫使美國家長必須待在家中照顧小孩，以及政府的新一輪刺激方案依然毫無進展。

美國總統川普上周批准聯邦政府每周支付300美元救濟失業民眾，但金額低於7月到期原方案的600美元，而且所剩資金有限，有可能在未來兩個月內用盡。

美國聯準會（Fed）三名官員12日指出，除非新冠疫情受到控制，否則美國經濟將持續緩慢復甦，民眾至少未來幾個月都將必須和新冠病毒共存。

失業 疫情

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