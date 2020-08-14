地方財政窘迫 拖慢復甦

美國多州與地方政府稅收受新冠肺炎疫情影響，財政陷入窘境，礙於國會尚未決定聯邦政府該提供多少金援，多州與地方政府只好削減支出，這將阻撓美國經濟復甦。

華爾街日報報導，各州和地方政府設法藉裁員和縮減公共服務，抵銷稅收下滑衝擊，導致第2季支出折合年率後縮減5.6%。

穆迪分析公司估計，若缺乏進一步聯邦援助，未來兩個財政年度，州與地方政府預算缺口總計將達到5,000億美元。穆迪財政政策研究主管懷特說，這將造成美國國內生產毛額（GDP）因此折損逾3個百分點、400萬人失業。

美國國會針對新一輪紓困案的協商陷入停頓，金援州與地方政府是一大膠著點。民主黨人士主張聯邦金援9,500億美元；共和黨基於赤字和債務漸增顧慮，且有些州在疫情前預算就出狀況，只肯撥款1,500億美元。

對各州稅收短少的估計數據顯示，疫情對紅州（傾向支持共和黨）和藍州（傾向挺民主黨）的衝擊類似，儘管衝擊嚴重性和封鎖程度各地不一。代表家鄉要求聯邦紓困的共和黨議員也大有人在。