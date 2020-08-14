IEA下修明年原油需求

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

國際能源總署（IEA）13日下修今年下半年與明年的全球原油需求預估，為幾個月來首度下修原油需求展望，主因是全球經濟復甦遲緩。

IEA發布月報指出，今年全球原油平均日需求量為9,190萬桶，比去年減少810萬桶；今年下半年原油日需求量預估下修50萬桶，為9,525萬桶。

根據IEA，明年原油預估日需求量為9,710萬桶，比原先的預估稍微下修24萬桶，但比新冠肺炎疫情爆發之前仍劇減約300萬桶。

報告表示，這是IEA「幾個月來首度下修預估，因肺炎患者人數居高不下、人員流動停頓，及航空業疲弱不振」。

IEA指出，「最近的人員流動數據顯示，許多地區的復甦勢頭已達高原期，只有歐洲維持上升趨勢。今年上半年道路運輸用燃油需求量略高於預估，但下半年展望仍保守，且最近疫情再度升高也壓抑燃油需求預估，尤其是汽油」。

另外，7月全球客機搭乘人數仍比去年同期減少三分之二，「最近幾周由於新冠疫情擴散更廣，使飛機燃油需求展望又告惡化」。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）8月雖開始縮小減產數量，但預料全球原油供給仍將大致平穩，因為一些OPEC+國家須超額減產，且沙烏地阿拉伯等國的夏季用油量增加。

IEA也上調非OPEC國家的下半年原油日供給量預估，上修約50萬桶，因美國及加拿大部分油田恢復生產。

不過IEA表示，OPEC+與美國產量都下降，因此今年下半年全球油市可能會有小量的供給缺口，但由於供給與需求面都高度不確定，因此油市能否復甦仍相當「詭譎」。

OPEC 疫情 新冠肺炎

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