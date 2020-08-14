美煉油業拚環保轉型
新冠肺炎疫情期間的石油需求持續低迷，加上政府管制趨嚴，加速了美國煉油廠的環保轉型潮。在汽油魅力已不如生質燃料的情況下，Phillips 66成為最新一家宣布計劃轉型為生質燃料廠的美國煉油業者。
Phillips 66表示，計劃將舊金山地區一座煉油廠，轉型為生質燃料廠，減少煙灰和溫室氣體，這項轉型計畫預計在2024年完成，需要約8億美元的資本投資。
近幾個月以來美國的煉油業者也提出多項類似計畫，因為隨著新冠疫情加劇和環保法規的趨嚴，美國煉油廠紛紛重新評估其業務。
新冠疫情已重創汽油、飛機燃料等燃料需求，許多人預期全球石油消費將會持續低迷數年。
不過，市場對於所謂的再生能源需求將要成長，因為許多美國地方政府所實施的法規，目的都是為了減少溫室氣體的排放，包括加州在內。
Phillips 66位於舊金山附近的Rodeo煉油廠，每天生產12萬桶油，在轉型後將生產「再生柴油」。
Rodeo廠未來將每年生產約8億加侖的燃料，將成為全球最大的再生燃料廠之一。根據Phillips 66的計畫，未來這座煉油廠將一邊繼續從事傳統的煉油業務、一邊追求轉型。
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