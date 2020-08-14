思科上季營收減9% 財測悲觀

美國網路設備大廠思科（Cisco）上季營收下滑約9%，並預估本季營收將下降9%至11%，顯示客戶在新冠肺炎疫情期間減少網路設備支出，也使下半年企業資訊科技（IT）支出蒙塵。思科股價13日早盤應聲暴跌逾10%。

金融時報報導，思科12日表示，截至7月底的2020年度第4季（上季）營收較一年前減少9%至122億美元，扣除特殊項目後的每股盈餘（EPS）為80美分，均優於市場預期。上季美國地區的營收下滑12%，歐洲與亞洲市場的營收分別下滑6%與7%。

不過，思科估本季營收將較一年前下滑9%至11%，意味著營收將介於117.1億至119.7億美元，並預估調整後EPS為每股69至71美分，這兩項數據都低於市場預期。思科股價13日早盤應聲重挫10.6%，報43.01美元。

思科的悲觀財測，使華爾街更加擔憂下半年企業的IT支出情況。消費者在疫情期間對線上服務與軟體的需求大幅升溫，但販售伺服器、儲存裝置、網路設備等硬體設備的業者，卻面臨艱難市況。

思科同日宣布整頓計畫，力拚成本壓低10億美元，相當於6%的營運成本；思科本季就會啟動整頓計畫，涵蓋自願提早退休、裁員等措施，但該業者並未透露可能縮減多少人力。

思科也表示，正加速以訂用方式銷售產品的計畫，希望能夠降低該公司在景氣大幅降溫時，一次性產品銷售模式所受到的衝擊程度。

受新冠疫情衝擊，路由器、網路交換機等思科核心事業上季營收下滑16%。思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示，思科密切關注能為該公司帶來更多雲端軟體應用程式的收購事宜，畢竟疫情已提振這個市場，讓許多客戶將更多業務轉向雲端。

羅賓斯並表示，這次疫情也進一步促使思科聚焦於雲端運算的研發，包含資訊安全。思科本月買下網路情報業者ThousandEyes，以促進網路效能，並提升控管雲端服務及企業用戶的表現。