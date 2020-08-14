高盛想買通用信用卡事業

知情人士透露，高盛尋求收購通用汽車的信用卡事業，以擴大其消費者金融業務規模一倍以上，並且押注在聯網汽車內消費的前景。

華爾街日報報導，高盛、巴克萊銀行等幾家公司正在競標通用汽車的信用卡業務。目前無法保證通用的最終選擇是會換掉現在的發卡機構第一資本金融公司（Capital One Financial Corp）、還是由高盛出線，最後結果預料將在幾周後揭曉。

知情人士說，高盛與巴克萊在提案時，都向通用推銷汽車作為電商入口網站的構想，這也是通用本身想努力的目標。通用是第一家讓駕駛人透過儀表板觸控螢幕點餐、支付油錢、預訂飯店房間的汽車大廠，簽約的商家包括Dunkin' Brands和殼牌石油等公司。

由於目前通用汽車信用卡事業的未償還餘額約30億美元，若高盛將該事業納入麾下，將使其信用卡投資組合增加一倍以上。高盛去年與蘋果公司合作推出信用卡Apple Card，截至6月30日的未償還餘額達23億美元。高盛四年前成立消金部門Marcus，迄今放款金額累計達70億美元，目標是在2025年前達到200億美元。

相較於以發行新卡來招徠新客戶，收購現有的信用卡業務，無疑是速度較快、成本也較低的擴張之道。高盛也希望藉由建立合作關係，使iPhone用戶、通用車主等都成為Marcus的顧客。