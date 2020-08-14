亞洲首富擬投資TikTok

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
印度是TikTok在中國大陸以外最大的市場，擁有超過2億用戶。（路透）
印度是TikTok在中國大陸以外最大的市場，擁有超過2億用戶。（路透）

科技新聞網站TechCrunch引述知情人士報導，中國大陸字節跳動（ByteDance）正在與印度信實工業（Reliance Industries）進行初步談判，投資TikTok的印度業務，進而挽救這個影音分享應用程式（App）在其用戶最多市場的命運。北京可能在即將舉行的美中貿易會談上，把微信與TikTok納入議程。

繼微軟有意收購美國業務後，又傳出印度、亞洲首富安巴尼旗下的信實工業正在評估投資TikTok印度業務的消息。TechCrunch指出，這兩家公司於7月底展開談判，但尚未達成協議。消息人士說，TikTok印度業務的估值超過30億美元。印度經濟時報則估計介於25億到50億美元。

印度6月29日以來就禁用TikTok，新德里以安全與隱私疑慮為由，封鎖TikTok、及微信等其他58款中國大陸App。印度是TikTok在中國大陸以外最大的市場，擁有超過2億用戶。字節跳動在印度僱用2,000名員工。

TikTok印度業務的命運，將取決於該公司是否能夠說服印度政府允許其經營或出售。投資TikTok將有助於信實工業（業務從石油到零售等）與消費者建立更深的關係。信實的電信事業Jio Platforms成立不到四年，就已積累近4億名用戶，但其直接接觸客戶的App仍在努力複製這種魅力。

除了印度，美國總統川普上周也宣布45天後封殺TikTok及微信。微軟已就收購TikTok在美國的業務展開協商，另據傳推特也有意收購TikTok。彭博12日報導，美中的談判代表計劃在未來幾天檢討第一階段貿易協議的落實情況，除農產品及匯率等問題外，北京方面將把美方最近對TiKTok及微信等企業的措施納入議程。

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