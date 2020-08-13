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日本扶植中小企業 挹注570兆救經濟

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
日本政府砸570兆救經濟，專家認為有助於中小企業生存發展。（photo by Twitter）
日本政府砸570兆救經濟，專家認為有助於中小企業生存發展。（photo by Twitter）

日本銀行瘋狂借錢給中小企業，7月份貸款總額572.7兆日圓創歷史新高！為了救經濟，日本眾家銀行及信用金庫7月合計借出的貸款比例與2019年同期的數據增加6.3%，來到572.7兆日圓（約158兆新台幣），這也是1991年有紀錄以來最快的紀錄。

中小企補助多

根據《今日日本》報導，疫情持續衝擊日本經濟，日本銀行7月份的貸款總額也創下歷史新高，中小型企業獲得補助佔最多。

然而日本國內大型銀行的年度貸款速度卻呈現放緩之勢，原因為大公司的資金需求減少。眾家銀行及信用金庫7月合計借出的貸款比例相比2019年同期的數據增加6.3%，來到572.7兆，相較6月份的貸款比例增加了6.2%。這是1991年有紀錄以來最快的紀錄。

一名日本銀行資深主管表示，「因為大公司的資金需求逐漸減少，一些借款人正想方設法將資金轉向購買商業票據和公司債券套利。」這位不具名人士說：「通過政府擔保，借款人願意給予中小企業低利息的貸款，且逐漸成為常態，儘管大速度可能會放緩。」

振興計畫奏效

分析師表示，日本政府此舉旨在緩解其負利率政策下的副作用。據《紐約時報》表示，近幾個月來屢創紀錄並節節攀升的銀行貸款量，證明日本央行提出計劃後接受度頗高，在振興經濟的策略中取得初步的成功。

經濟學家野口健浩表示：「這是日本銀行近年來採取最有效的政策措施之一。」

三菱日聯摩根史丹利證券的高級策略師稻田勝俊則表示：「從總體上看，日本政府的政策可增強民眾對銀行的信心。」

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