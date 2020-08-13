2020年上半風力太陽能發電占全球10% 創新高

根據今天發表的分析報告，風力發電與太陽能板在2020年上半年創下全球電力10%的新高紀錄，即使燃煤發電量下降，但要達2015年巴黎氣候協定的目標尚需更嚴苛的變革。

路透社報導，科學家表示，未來10年因發電造成的溫室氣體需大幅減排，以抑制全球暖化與遏阻氣候變遷造成的最嚴重衝擊，像是洪害、乾旱與物種消逝等。

根據氣候研究獨立機構Ember提出的報告，與2019年同期相比，2020上半年來自風力和太陽能發電量增加14%，燃煤發電則下降8.3%。

報告說，由於疫情實施封鎖措施，這6個月期間的總電力需求下降3%。

儘管燃煤發電量下降，燃煤發電廠仍在這段期間生產出全球供電量的33%。

Ember資深分析師瓊斯（Dave Jones）伴隨報告發表的聲明說：「為讓氣候變遷造成的溫度改變限制在攝氏1.5度內，未來10年燃煤發電量必須每年下降13%。」

報告說，在今年上半年，歐洲和英國在風力和太陽能的發電量最大，分別是21%和33%，中國為10%，美國為12%。

根據報告，燃煤發電在美國和歐洲分別下降31%與32%，然而中國僅下降2%。

Ember這份報告分析48國數據，這些國家占全球電力生產的83%。