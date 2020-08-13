拆股激勵特斯拉單日狂飆13% 分析師怎麼看後續？

特斯拉股價12日收盤飆漲逾13%，反映投資人繼續為該公司宣布的股票一拆為五分割計畫喝采。有分析師認為，市場看好股票分割可讓更多年輕散戶買進，但也有人認為，分割後股價短期內表現可能不甚理想，因為利多因素將提前反應。

特斯拉股價13日收盤大漲13.12%，報每股1,554.76美元，盤後股價變動不大，小漲0.6%。股價過去12個月來已大漲逾500%。

雖然分割股票不會改變股票的基本面，卻降低每一股的價格，這對原先被高價嚇到、不敢出手買進的散戶投資人而言，顯然是很有吸引力的。

財經媒體CNBC節目主持人Jim Cramer表示：「認為會因此產生股票價值的想法是錯的。但我認為，讓年輕人參與股市交易，而非被洗腦、把錢投入指數基金的想法真是太棒了。」

德意志銀行分析師Emmanuel Rosner也在報告中表示：「儘管股票分割本身並不能創造每股的價值，機構投資者通常對此並不在意，但特斯拉股價昨日在收盤後反應非常正面，這很可能是因為特斯拉有非常大量的零售投資人在觀察，而股票分割實際上降低小散戶買進的門檻。」

不過，也有分析師從歷史表現來推估，分割後股價表現可能不甚理想。根據Bespoke投資集團的資料，過往五年宣布股票分割的企業中，在宣布消息到實際分割的期間股價平均上漲2.3%，其中逾68%表現優於大盤；然而在分割後，平均下跌0.3%，僅29%表現優於大盤。隔一年後，平均上漲9.8%，僅47.8%表現優於大盤。

Bespoke分析師Paul Hickey表示：「雖然蘋果和特斯拉在宣布股票分割的消息後大漲，但歷史顯示分割一旦落實，表現可能不如大盤。」