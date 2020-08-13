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「巴菲特指標」閃爍賣出訊號 過往三次破百股市都大跌
多年前，「股神」巴菲特曾告訴投資人，如果曾經注意到他於2001年在財星雜誌的一篇撰文中所提到的「或許是在任何時候最佳估值指標」的指數，或許就能避開「達康」網際網路泡沫。如今，這項被稱為是「巴菲特指標」的數據再度閃爍賣出警訊。
MarketWatch報導，這項在投資圈內被稱為「巴菲特指標」的數據內容，僅是把美國股市總市值規模相較於全美國內生產毛額（GDP）占比做比較。若股市市值規模僅達GDP的70%至80%，就是值得把現金投入股市的時候；然而，如果數據超過100%，是時候該縮手避險了。
正如Die Welt市場分析師Holger Zschaepitz在推特貼文中所言，把這項指標運用於全世界，那麼該指標正閃爍出賣出訊號。這項指標才剛突破30個月高點，顯示全球股市市值規模相較於全球GDP的占比突破100%。
過往20年來，在這項指數突破100後，市場共出現三次大型崩盤，包括在2000年、2008年以及2018年。
與此同時，回到美國市場，這項數據正處於歷史高點領域。與此同時，美股在新冠病毒疫情之際已大幅回升並逼近歷史高點。
不過，在這一回疫情期間中，巴菲特卻遭人批評為出手動作太慢、欠缺機動性。波克夏這回除了提高實施庫藏股、加碼買進美銀股票外，依然坐擁1,466億美元現金，不太願意出手。
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