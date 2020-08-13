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台積電ADR勁揚1.8% 溢價率高達11.6%
台股ADR周三（12日）漲跌互見，台積電上漲1.8%，較台北交易股價溢價11.64%。
道瓊工業指數12日收高289.93點，漲幅1.05%，報27,976.84點；標普500指數收高46.66點，漲幅1.4%，報3,380.35點；那斯達克指數收高229.42點，漲幅2.13%，報11,012.24點。
費半指數收盤大漲3.36%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.77 +1.71%
中華電 CHT 36.88 +0.71%
台積電 TSM 79.39 +1.86%
聯電 UMC 4.11 -1.91%
資料來源：彭博資訊
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