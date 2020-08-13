WSJ：金價要再漲 需要新燃料

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
從美國實質利率水準來看，現在金價可能已漲得夠高，要繼續上漲將需要新的動力。 路透
從美國實質利率水準來看，現在金價可能已漲得夠高，要繼續上漲將需要新的動力。 路透

國際金價過去兩個月來不斷攀高，上周稍早更是勢如破竹，連寫歷史新高且攻破2,000美元大關，但周五（7日）以重挫結束一周，本周來表現也顯得欲振乏力，12日在紐約早盤雖然期現貨雙雙上揚，但同日稍早在亞洲盤甚至一度跌破每英兩1,900美元關卡。雖然部份分析師並未對金價前景失去信心，但投資人還是小心為妙。

華爾街日報（WSJ）報導指出，美國實質利率和金價間的緊密關係，暗示黃金接下來需要新的上漲動力，才有可能再刷新高。在過去10年裡，10年期美國抗通膨債券（TIPS）的價格在10周內大漲超過5%，也就是實質殖利率崩跌的狀況，只發生過19次。每逢這種時候，金價就會大幅上漲，但從未出現像過去十周來勁漲超過21%的情況。

因此，根據至少這十年的標準，目前金價已漲得夠高。現在10年期公債殖利率約為0.66%，代表市場上已幾乎不預期未來10年內利率會有多大增幅。

實質利率確實有可能跌得更低，但前提是投資人對通膨的看法必須出現大的轉變，否則大部分的跌勢都將可能會結束。而目前10年期平衡通膨率回升至1.63%，回到2019年多數時候的水準，只略低於2020年前五年的平均值1.78%。因此，想投機炒作的投資人，可能得找出其他的要素來證明金價還會繼續上漲。

WSJ的報導也提到，最能證明黃金與債市並非關係緊密的論證，發生在2011年，當時金價的漲幅比TIPS所暗示的漲幅還大，且早在2009年和2010年就已漲到相當高的水準。

金價 通膨 華爾街

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