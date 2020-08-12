媒體：德國5G禁用華為 已無可能

（德國之聲中文網）禁止華為參與德國5G網建設的可能性已經變得微乎其微。《法蘭克福匯報》援引來自政府圈的消息發表的報道稱，德國在5G網招標中將實施兩階段審批模式，德國信息技術安全署將首先對供貨商從技術層面上予以審核。

《法蘭克福匯報》的報道中稱，在審核第二階段，將依法對供應商的「政治可信度」予以審核，這裡所提及的法律可能是指德國內政部頒布的網絡信息安全法。按照這項法律，只有當德國總理府、外交部、內政及經濟部共同表示反對意見，才能否決已通過第一階段審核的供應商。但幾乎沒有可能出現這種情況，因為德國總理府和經濟部已經多次強調，他們不會對華為發布禁令。

德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）也反對將華為排除在外。今年一月20日他曾表示：「僅僅因為一種產品有可能會出問題，就將其清除出市場，我不贊同這種做法。我反對任何全球性的、不加區分的貿易壁壘。」澤霍費爾說，如果將華為排除在德國5G網建設之外，整個網絡建設進程將延後數年。

美國和英國已相繼宣布，禁止華為參與本國的5G網建設，理由是該公司同中國政府關系密切，甚至擔心華為會從事間諜和破壞活動。盡管德國政府在是否採用華為的問題上也有顧慮，但並不准備像英美兩國那樣，直接禁止華為。德國總理府和其他部門主張，對華為及來自歐美的同類產品依照同樣的標准進行審核。

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